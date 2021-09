Kiel/Balingen

Handball-Bundesliga, erster Spieltag, der THW Kiel empfängt am Mittwoch (19.05 Uhr, Wunderino-Arena, Liveticker auf KN-online) den HBW Balingen-Weilstetten. Schritt eins zurück zur Normalität. Rund 9000 Fans dürfen – geimpft, genesen oder unter besonderen Voraussetzungen – dabei sein. Es muss strenge Kontrollen geben. Der Klub bittet seine Anhänger um unbedingt rechtzeitiges Erscheinen.

Nach 549 Tagen endet die Zeit der Geisteratmosphäre

Die Sehnsucht war groß. Das beruhte auf Gegenseitigkeit. „Wir mussten die Zuschauer fast eine ganze Saison lang vermissen. Darum ist die Vorfreude riesengroß. Wir freuen uns unglaublich auf diesen Tag. Und das Vertrauen in die Mannschaft ist irrsinnig groß“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Nach 549 Tagen vor „Papplikum“, Geisterkulisse oder zumindest merklich dezimiert besetzten Rängen darf die Wunderino-Arena nun zum Start in die 56. Spielzeit der Bundesliga ihrem Namen als Handball-Tempel wieder alle Ehre machen.

THW Kiel – HBW Balingen-Weilstetten THW Kiel: N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – Trainer: Filip Jicha (39). HBW Balingen-Weilstetten: Sejr, Ruminsky – Lipovina, Huber, Thomann, Ingason, Nothdurft, Wiederstein, Volz, Wente, Schoch, Zintel (?), Scott (?), Stevanovic, Heinzelmann, Strosack – verletzt: Gretarsson (Knie-OP), Beciri (Fuß-OP), Niemeyer (Knie-OP), Saueressig (Schulter/?) – Trainer: Jens Bürkle (40). Schiedsrichter: Julian Fedtke/Niels Wienrich (Berlin) – Bilanz: 27 Spiele, 24 Siege für den THW, 1 Remis, 2 Niederlagen – Letzte Saison: 33:22 (in Balingen) und 38:24 für den THW – TV: Sky überträgt ab 19 Uhr live – Anpfiff: Heute, 19.05 Uhr, in der Kieler Wunderino-Arena.

Dennoch bremst THW-Chefcoach Filip Jicha ein wenig die Euphorie: „Ich freue mich enorm, aber bin auch zurückhaltend. Ich weiß nicht, was uns erwartet, wer tatsächlich auch kommt. Aber ich wünsche dem THW, dass alles klappt und die Menschen sich sicher fühlen und wieder Spitzenhandball genießen können. Wir waren stark betroffen und sind pandemiemüde.“

Spitzenhandball, an dem auch THW-Torwart Dario Quenstedt nach überstandener Sprunggelenksverletzung wieder teilhaben möchte. „Wir sind komplett“, verkündet Jicha, der den 16. freien Platz wie zuletzt mit dem jungen Kreisläufer Leon Ciudad besetzen wird. Der 39-jährige Coach ist längst eingebogen in seinen obligatorischen „Tunnel“, begegnet dem Gegner, der in der Vorsaison dem Abstieg als 15. nur knapp von der Schippe sprang, mit viel Respekt: „Balingen spielt einen unangenehmen Handball, hat zuletzt viele Große überrascht, spielt ein gutes System, ist nicht umsonst in der Liga.“

Als „dominant“ nimmt Jicha Balingens Neuzugang Daniel Ingason wahr. Der Isländer verstärkt den Abwehr-Innenblock der Schwaben. Jichas Marschroute, auch im Hinblick auf die Rückkehr der Fans ins schwarz-weiße „Wohnzimmer“ der Zebras: „Nicht unterschätzen, nicht überdrehen.“ Eines ist für THW-Routinier Patrick Wiencek allerdings gewiss: „Wir werden Gänsehaut haben.“

Bitte des THW: Rechtzeitig mit allen Nachweisen erscheinen

Nicht unterschätzen sollen die Fans – so die Bitte der THW-Verantwortlichen – das zeitaufwendige Einlass-Prozedere an den insgesamt elf Eingängen zur Arena, an denen möglichst rechtzeitig und vorgezogen schon ab 16.30 Uhr Impfnachweis (CovPass-App, Corona-Warn-App, Impfausweis) oder Genesenen-Status, personalisiertes Ticket (und ggf. Kontaktdatenformular) und Ausweis oder Reisepass kontrolliert werden. Schon am Einlass werden eine FFP2- oder medizinische Maske vorausgesetzt. Auch in der Arena herrscht Maskenpflicht. Die Gastro-Stände werden zwar geöffnet sein, es wird jedoch kein Alkohol ausgeschenkt.

