Die Handball-Saison soll wie geplant in zwei (Champions League) und vier (Bundesliga) Wochen starten. Hinsichtlich der örtlichen Zuschauer-Regelungen unter Corona-Bedingungen bedeutet das einen bunten Flickenteppich. Beim THW Kiel ist eine gut gefüllte Halle noch nicht in Sicht.

Von Merle Schaack