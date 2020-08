Düsseldorf

Das Hygienekonzept der Handball-Bundesliga (HBL) und der Stadt Düsseldorf liegt bei den zuständigen Behörden auf dem Tisch. Unter Berücksichtigung aller Corona-Schutzmaßnahmen sieht es eine Kapazität von 2000 bis zu 6000 Zuschauern vor. Die eigentliche Kapazität des ISS Dome liegt bei 11500 Zuschauern.

Lesen Sie auch:THW Kiel hofft auf Testspiel in Kiel vor 999 Zuschauern

Anzeige

Sollte das Konzept genehmigt werden, wären für den 12. und 19. September „Pilot-Events“ mit den Testspielen Bergischer HC gegen TUSEM Essen und TUSEM gegen VfL Gummersbach geplant, um alle Abläufe erstmals anzuwenden.

Weitere KN+ Artikel

HBL-Chef Bohmann enttäuscht

Nach der Ministerpräsidentenrunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag und dem verlängerten Verbot von Großveranstaltungen sagte ein enttäuschter HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann zu einer möglichen Supercup-Absage: „Ich sehe Raum für Sondergenehmigungen, habe mir aber etwas anderes gewünscht. Das ist kein Befreiungsschlag, denn in jedem Fall werden die Vereine bis zum Jahresende nur einen Bruchteil ihrer Zuschauer in die Hallen lassen können.“

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.