Kiel

Bleibt er oder geht er? Um Sander Sagosen, Top-Star beim THW Kiel, dessen Heimatklub Kolstad Håndball um ihn herum einen neuen Spitzenverein aufbauen will, rankten sich derzeit viele Gerüchte. Auf dem Feld beim 36:28-Sieg über Zagreb zeigte sich der Norweger am Mittwochabend davon unbeeindruckt. Nicht aber im anschließenden Gespräch mit KN-online.

Sander Sagosen: „Ich habe mich noch nicht entschieden“

„Ich weiß es selbst noch nicht, habe mich noch nicht entschieden“, sagte Sander Sagosen nach seinen acht Treffern aus sechs Versuchen und zahlreichen gewitzten Anspielen für seine Teamkollegen – und verweist damit Meldungen über einen bereits für 2023 feststehenden Wechsel in das Reich der Fabeln und Märchen. Abseits des Feldes machte der 26-Jährige aber kein Hehl daraus, dass ihn die Situation belastet. „Ich will nicht sagen, es nervt. Aber es ist schon schwer, dass alle eine Meinung haben. Am Ende ist es nur meine Entscheidung. Ich muss schauen, welche Gefühle überwiegen.“

Offen und ehrlich spricht der Rückraum-Star über den Zwiespalt, in dem er steckt. Auf der einen Seite der THW Kiel, mit dem er bereits die Champions League gewann und deutscher Meister wurde, bei dem er vor vollen Rängen spielt, das Bad in der Menge genießen kann. Kurzum: Ein Klub, der zu den Ambitionen des Ausnahmekönners passt und noch dazu familiäres Flair versprüht. Auf der anderen Seite der Heimat-Verein, der sich anschicken will, so etwas wie der norwegische THW Kiel zu werden. In Sagosens Heimatstadt, mit seinem Vater im Trainerstab. Echte Familie.

Sagosen schließt vorzeitigen Wechsel aus und will sich bald entscheiden

Gerüchten, er würde bereits im Sommer nach Kolstad wechseln, tritt Sander Sagosen ebenfalls vehement entgegen. „Ich habe Vertrag bis Sommer 2023. Das ist das Einzige, das ich zu 100 Prozent weiß. Ich schaue, wann die Entscheidung kommt. Bis dahin versuche ich, die Zeit hier zu genießen. Ich liebe das alles hier.“

Eine Deadline habe er sich nicht gesetzt. „Aber klar, ich muss mich bald entscheiden. Aus Respekt vor dem Projekt in Norwegen muss ich denen bald absagen, wenn ich nicht möchte. Das gilt auch für den THW Kiel, damit er dann die besten Möglichkeiten hätte, einen anderen Spieler zu finden. Ich möchte mit offenen Karten spielen.“

Während die Kieler in allen Wettbewerben zu den Titelaspiranten zählen, steht Kolstad in der norwegischen „Rema-1000-Liga“ auf dem achten Rang. Am Wochenende kommt es zum Duell mit Meister und Champions-League-Teilnehmer Elverum, dem erklärten Konkurrenten um die Vorherrschaft im norwegischen Handball. Denn nur der Meister bekommt die Chance, in der Königsklasse aufzulaufen.

Sander Sagosen: „Mein Bauchgefühl wird entscheiden“

Für Sander Sagosen selbst ist klar: Ohne Champions-League-Teilnahme will er nicht in Kolstad spielen. „Bei allem Respekt für die norwegische Liga – aber das ist nicht das Gleiche wie hier“, sagt er und gibt zu: „Es gibt da schon viele Fragezeichen.“ Steht da, zuckt etwas hilflos mit den Schultern.

„Ich möchte, dass hier in Kiel und in Norwegen am Ende alle zufrieden sind. Aber das wird nicht möglich sein. Das ist richtig schwer. Aber so ist das Leben. Mein Bauchgefühl wird entscheiden.“ Wann? Das weiß er womöglich noch nicht einmal selbst.

Nationaltrainer Berge mischt mit und sorgt für Verwerfungen

Selbst in der norwegischen Handball-Szene können Insider die Dimensionen des Projekts in der Sagosens Geburtsstadt Trondheim kaum begreifen. Und nicht alle sind damit glücklich. Das Gebaren, mit dem der Verein um prominente und international erfahrene Neuzugänge wirbt, sorgte schon für Verwerfungen zwischen dem norwegischen Handballverband und der nationalen Liga.

Nationaltrainer Christian Berge, als künftiger Cheftrainer in Kolstad im Gespräch, rief offenbar mehrere Spieler an und riet ihnen, nach Kolstad zu wechseln. Damit überschritt er deutlich seine Befugnisse, so dass es zu einer Krisensitzung mit empörten Klubs kam, wie unter anderem der TV-Sender TV2 berichtet. Auch THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi beklagte bereits den Druck, der aus Kolstad auf Sander Sagosen ausgeübt wird.

Hendrik Pekeler über Sander Sagosen: „Hoffen, dass er bleibt“

THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler möchte nicht indes mit seinem Teamkollegen tauschen. „Diese Situation wäre für mich auch unheimlich schwierig“, sagt Pekeler. „Ich glaube, Sander fühlt sich bei uns unheimlich wohl. Aber wir können ihm natürlich nicht den Heimat-Bonus liefern. Wir hoffen, dass er bleibt, weil er sportlich wie menschlich eine absolute Bereicherung für uns ist. Aber ich hätte vollstes Verständnis, wenn es ihn in die Heimat ziehen würde.“