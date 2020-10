Kiel

„Das ist sicherlich ärgerlich. Aber ich weiß unsere verletzten Spieler in besten Händen. Sie alle arbeiten daran, so schnell wie möglich zurückzukommen", sagte THW-Kiel-Trainer Filip Jicha im Gespräch mit KN-online. Die medizinische Abteilung des THW Kiel rechnet mit einem Ausfalls Sagosens von etwa drei Wochen. Der Norweger hatte unmittelbar nach seinem Treffer zum 28:22 gegen den HC Erlangen am Sonntag mit Schmerzen im Adduktorenbereich das Feld verlassen.

Sander Sagosen ist nach Nikola Bilyk (Kreuzbandriss) der zweite Rückraum-Rechtshänder, der bei den Kielern verletzt ausfällt. Weil die Zebras Lukas Nilsson vor der Saison noch an die Rhein-Neckar Löwen abgaben, wird die Personaldecke im halblinken und mittleren Rückraum allmählich dünn.

Tiefe Sorgenfalten treibt das Filip Jicha aber nicht auf die Stirn. "Wir haben immer noch genug Optionen", sagt der 38-jährige Tscheche. "Dass ein oder zwei Spieler mal für zwei bis drei Wochen verletzt ausfallen, gehört zum täglich Brot. Da dürfen wir uns nicht von der vergangenen Saison blenden lassen, durch die wir sehr gut gekommen sind."

Jicha schließt Comeback aus

Unlängst reaktivierte der THW Kiel auch Torwarttrainer Mattias Andersson. Weil Niklas Landin nach einer Meniskus-OP noch fehlt, streift der Schwede nun in Training und Spiel wieder das Trikot über, steht so zwei Jahre nach seinem Karriereende als Berater auf der Bank und im Notfall auch für Einsätze auf dem Feld bereit.

Ob der frühere Weltklasse-Rückraumspieler Jicha Ähnliches auch selbst plant? Klare Antwort des Tschechen: "Nein." Wie er einem möglichen Rechtshänder-Mangel im Rückraum begegnen könnte, deutete er am Sonntag beim 36:30-Sieg über Erlangen bereits an, als mit Steffen Weinhold phasenweise ein Linkshänder die Regie übernahm.

Aber auch Abwehrspezialist Pavel Horak, der gegen Erlangen auch zweimal vor dem gegnerischen Tor auftauchte, dabei einen Gegenstoß verwandelte, könnte im Notfall einspringen. Immerhin ist der 37-Jährige gelernter Halblinker. "Wenn es so kommen sollte, wäre er eine Option", sagt Jicha und betont: "Von außen wirkt davon manches vielleicht ungewöhnlich. Aber wir sind alle Profis, wir haben genug Optionen, so dass unsere Ansprüche nicht darunter leiden müssen."

