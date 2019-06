Kiel

„Das habe ich gemacht und bekam eine E-Mail mit einem Termin: 14 Uhr am Montag nach dem Final Four in Hamburg", sagte Alfred Gislason mit dem Hinweis auf die Meldepflicht bei zu erwartender Arbeitslosigkeit.

Zu dem Termin bei der Bundesagentur für Arbeit kam es aber nicht. Gislason: „Am Donnerstag vor dem Final Four rief eine Frau von der Arbeitsagentur an und sagte: , Arbeitsagentur Kiel, wir können nichts für Sie tun. Sie sind nicht vermittelbar. Wenn Sie aber einen Beratungstermin wahrnehmen wollen, können Sie gerne vorbeikommen – ansonsten viel Glück in Hamburg!‘."

Umschulung zum Brennmeister?

Für den 59-Jährigen, der seinen Lebensmittelpunkt in der Nähe von Magdeburg hat, ist das Arbeitsamt-Kapitel damit aber noch nicht beendet. „Weil ich ja umziehe, muss ich mich ab 1. Juli in Magdeburg arbeitslos melden“, sagte Gislason, der seinen Humor offenbar nicht verloren hat. „Jetzt überlege ich, dort zum Arbeitsamt zu gehen und mich zum Brennmeister fortbilden zu lassen. Das wäre witzig.“

Gislason gewann alleine als THW-Trainer 20 Titel, fünf Mal wurde er zum Trainer des Jahres gekürt, 22 Jahre lang arbeitete er in der Bundesliga. Am vergangenen Sonntag stand er in der Partie gegen Hannover-Burgdorf (30:26) zum letzten Mal als Vereinstrainer an der Seitenlinie, feierte anschließend mit seiner Mannschaft auf dem Rathausplatz in Kiel. Am 30. Juni endet sein Vertrag beim THW Kiel. Voraussichtlich im kommenden Jahr will Gislason eine Nationalmannschaft übernehmen.

Steckbrief Alfred Gislason

Name: Alfred Gislason

Alter: 59

Spitzname: Alli

Familienstand: verheiratet mit Kara Melstad, zwei Söhne Elfar und Andri, eine Tochter Adalheidur

Größte Erfolge als Trainer: Champions-League-Sieger 2010, 2012 ( THW Kiel) und 2002 ( SC Magdeburg), deutscher Meister 2009,2010, 2012-2015 ( THW Kiel) und 2001 ( SC Magdeburg), deutscher Pokalsieger 2009, 2011-2013, 2017, 2019 ( THW Kiel), EHF-Cup-Sieger 2019 ( THW Kiel) und 2001 ( SC Magdeburg)

Von KN-online