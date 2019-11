Acht Wochen Pause für Gisli Kristjánsson

Kiel

Unter Tränen war der isländische Nationalspieler am Donnerstagabend nach der Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen - begleitet von Co-Trainer Christian Sprenger - ins Uniklinikum Mannheim gebracht, wo die ausgekugelte linke Schulter wieder eingerenkt wurde. Zuvor hatte sich Löwen-Teamarzt Dr. Stephan Maibaum um die Erstversorgung des jungen Rückraumspielers gekümmert, der in der 52. Minuten in einem Zweikampf ausgerutscht und auf den Hallenboden gestürzt war.

Traumatische Luxation der linken Schulter

Am Freitagmorgen wurde dann im Kronshagener Mare Klinikum vom medizinischen Team des Kieler Bundesligisten die Schwere der Verletzung festgestellt und die Diagnose "traumatische Luxation" gestellt. Wie sehr der Bandapparat in der Schulter in Mitleidenschaft gezogen wurde, könne noch nicht genau festgestellt werden. Die THW-Mannschaftsärzte Dr. Frank Pries und Dr. Detlev Brandecker entscheiden sich jedoch für eine konservative Behandlung. Eine Operation sei nach derzeitigem Stand nicht nötig.

Ausfallzeit von mindestens acht Wochen

Die Vereinsverantwortlichen rechnen mit einer Ausfallzeit von mindestens acht Wochen. Damit wird Kristjánsson, der sich nach einer bei der Weltmeisterschaft erlittenen Verletzung der rechten Schulter in einer langen Reha in den Kieler Kader zurückgekämpft hatte, voraussichtlich auch die Europameisterschaft im Januar in Norwegen, Österreich und Schweden verpassen.

"Bitter für Gisli und den THW "

„ Gisli hatte sich nach seiner bei der Weltmeisterschaft erlittenen Schulterverletzung gerade zurückgekämpft, war im Spiel bei den Löwen ein wichtiger Faktor und hat uns in der Schlussphase bereits gefehlt. Dass er jetzt erneut ausfällt, ist wirklich bitter für ihn und für den THW Kiel“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

