Leipzig

„Krallen zeigen“ – unter diesem Motto steht der Spieltag für die Mannschaft von Trainer André Haber, die irgendwie noch auf Platz fünf vorrücken möchte und dafür jeden Punkt braucht. Der Rekord von 4047 Fans in dieser Saison soll dabei helfen, Cheerleaderinnen und Maskottchen, der Leopard „Balleo“, tun ihr Möglichstes, um für eine einschüchternde Kulisse zu sorgen.

Leipzig legt mit 4:1 vor

Und anfangs haben die Zebras dem kratzbürstigen Gebaren der hochmotivierten Leipziger nicht viel entgegenzusetzen. Über ihre Flügelzange, Spielmacher Witzke und Kapitän Alen Milosevic setzt sich die Deutsche Hochschule für Körperkultur flink auf 4:1 (7.) ab, während der THW Kiel vorne noch nicht sortiert genug ist, um gegen die Krallen von Simon Ernst, Marko Mamic und Co. zu bestehen.

Nikola Bilyk startet im linken Rückraum neben Domagoj Duvnjak als Regisseur, kann aber kaum Akzente setzen. Auch „Duracell Dule“ bekommt seine Energie nicht in Tore umgemünzt, trifft im ersten Durchgang nur mit einem von fünf Würfen ins Tor. Sander Sa­gosen soll mit seiner Prellung weiterhin geschont werden, bleibt auf der Bank. Auch ohne den Norweger finden die Zebras über ihre Abwehr in die Partie – und über Harald Reinkind, der als erster Rückraum-Schütze zündet. Der Linkshänder zeichnet für fünf THW-Tore in Folge verantwortlich, scheint die ausdauernden „Leipzig, Leipzig“-Rufe von den Rängen als phonetisch nicht unähnliche „Reinkind, Reinkind“-Anfeuerung zu verstehen.

SC DHfK Leipzig – THW Kiel 20:31 (14:13) SC DHfK Leipzig: Sæverås (1.-24. und 40.–60. Minute/2 Paraden), El-Tayar (25.-39./3) – Wiesmach n.e., Ernst, Witzke 2, Krzikalla 4, Binder 1, Mamic, Jotic 4, Ivic 5/2, Remke, Sunnefeldt 1, Gebala, Milosevic 2, Esche 1, Hanemann. THW Kiel: N. Landin (1.-25. und 31.-60. Minute/11 Paraden), Quenstedt (26.–30./0) – Ehrig 1, Duvnjak 2, Sagosen n.e., Reinkind 6, M. Landin 3, Weinhold 1, Wien­cek 1, Ekberg 9/5, Ciudad 1, Dahmke, Zarabec 3, Horak, Bilyk 2, Pekeler 2. Schiedsrichter: Hurst/Krag (Oberursel/Frankfurt/M.) – Strafminuten: DHfK 2 (Ernst), THW 4 (Wiencek, Weinhold) – Siebenmeter: DHfK 2/2, THW 5/5 – Spielfilm: 1:0, 4:1 (7.), 4:4 (11.), 7:7, 11:11 (24.), 11:12, 14:13 – 15:14, 15:23 (446.), 17:27, (55.), 19:31, 20:31 – Zuschauer: 4047 in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.

DHfK-Trainer André Haber lässt erstmals in der Abwehr rotieren, stellt Milosevic als Sonderbewacher für den Norweger ab. Zum 7:7 (16.) nimmt der Norweger dann kurzerhand den Weg durch die Mitte.

Dann aber schließen sich die Leipziger Abwehrreihen auch für ihn, beide Mannschaften rotieren nun, spielen auf Augenhöhe hochklassig. Einen Eintritt von Lovro Jotic in den Kieler Kreis nutzt Hendrik Pekeler zur ersten THW-Führung zum 12:11 (24.). Doch eine Kieler Pausenführung verhindert der just eingewechselte Keeper Mohamed El-Tayar. Stattdessen schweißt Jotic den Ball Sekunden vor der Sirene zum 14:13 für die Gastgeber in die Maschen hinter Dario Quenstedt, der den zunächst glücklosen Niklas Landin in den letzten fünf Minuten des ersten Durchgangs ablöst.

Niklas Landin drückt den Reset-Knopf: 9:0-Lauf des THW Kiel

Nach der Pause kehrt der Welthandballer zwischen die Pfosten zurück, muss aber gar nicht eingreifen, während seine Vorderleute mit provozierten Leipziger Ballverlusten die Grundlage für die 19:15-Führung (39.) legen. Nach Ekbergs Siebenmeter-Treffer in der 39. Minute macht Leipzigs Trainer André Haber schon von seiner letzten Auszeit Gebrauch.

Die Kieler bewahren, was an diesem Abend wohl ihre größte Stärke ist: die Ruhe. Und eine grandiose Abwehr. Auch Landin, der nun in seiner üblich lässig-gnadenlosen Art mit dafür sorgt, dass der Kieler 9:0-Lauf für Leipzig fatale Ausmaße annimmt. „Ich habe in der Kabine alles gecancelt, was in der ersten Halbzeit passiert ist, und in meinem Kopf wieder auf 0:0 gestellt“, berichtet er später. Haber muss nun machtlos zusehen, wie sein Team eine „schallende Ohrfeige“ kassiert. 15 Minuten lang gelingt Witzke und Co. kein Tor. Und die Kieler spulen nun souverän ihr Angriffs-Repertoire ab – inklusive Überzahl-Spiel und Treffer ins verwaiste Tor (15:23 durch Ekberg/47.).

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leipzig operiert mit sieben Feldspielern, um das Debakel einzudämmen. Doch die Krallen sind abgestoßen, das DHfK-Ego angekratzt. Spätestens als Marc Esche aus kurzer Distanz am leeren Kieler Tor vorbei wirft und Miha Zarabec und Sven Ehrig auf 28:17 (55.) erhöhen. Die Kieler Ruhe siegt. Zurück bleiben kopfschüttelnde Leipziger. „Wir hatten lange die beste Abwehr der Liga“, sagt Maciej Gebala. „Das hat sich jetzt umgekehrt. Es gibt keine bessere auf der Welt als die des THW Kiel.“

Ihren nächsten Einsatz hat diese am kommenden Mittwoch in Paris. Im Champions-League-Viertelfinale ist wieder Ruhe gefordert.