THW Kiel erobert Tabellenführung

Festtagsstimmung in der Sparkassen-Arena. Das liegt nicht am wenig besinnlich schmuddeligen Vorweihnachtswetter, sondern an einer schwarz-weißen Personalie. Als Rune Dahmke vor dem Anpfiff seine Vertragsverlängerung bis 2022 verkündet, branden tosender Beifall und " Rune! Rune!"-Rufe auf.

Zähe erste Halbzeit

Auf eine farbenfrohe Handball-Show müssen die Fans in der Halle allerdings warten, die ersten 30 Minuten entwickeln sich als zähes Unterfangen. Die GWD-Abwehr mit Lucas Meister und Magnus Gullerud im Innenblock verschiebt klug, macht den Kieler Angreifern mit frühen Schritten nach vorne das Leben schwer. Spielfluss: Fehlanzeige! Zwischen dem 1:2 (3.) und 4:6 (12.) trifft Niclas Ekberg zwar per Strafwurf, gelingt dem THW Kiel allerdings fast zehn Minuten lang kein Feldtor.

Nach einer Viertelstunde wechselt Jicha sein Personal

Lange schaut sich THW-Trainer Filip Jicha das nicht mehr an, wechselt sein Personal nach einer Viertelstunde. Niklas Landin ersetzt Dario Quenstedt im Tor, Hendrik Pekeler, Harald Reinkind und Lukas Nilsson greifen im Angriff ins Geschehen ein, wenig später auch Rechtsaußen Ole Rahmel, während es hinten die offensive 3:2:1-Deckung richten soll.

14:12-Pausenführung für den THW

Es ist ein mühsamer Fight für den Rekordmeister, in dem GWD-Torwart Malte Semisch längst "Nervensäge" für THW-Spieler und -Fans geworden ist, bis zur Pause acht - zum Teil freie - Bälle pariert. Jicha zieht die Abwehr zurück in die 6:0, lässt Wiencek und Pekeler weit raustreten. Jetzt klappt's defensiv besser, harmonieren Deckung und Niklas Landin im Tor, der gegen Aliaksandr Padshyvalau und zweimal Mats Korte pariert. Die Zebras drücken mit Hilfe des siebten Feldspielers aufs Tempo, holen Tor um Tor auf. Nikola Bilyk gelingt per Gegenstoß die erste Führung der Gastgeber überhaupt (13:12/27.), die zur Pause mit 14:12 vorne liegen.

Dahmke nach der Pause auf Linksaußen dabei

Nach der Pause ist nun auch Rune Dahmke dabei, beackert die Linksaußen-Bahn. Die Kieler Deckung steht kompakter, aber Minden wehrt sich nach Kräften, kommt nach Lukas Nilssons 19:16 (39.) zunächst zurück, verkürzt auf 19:20 (42.). Jetzt steht Pavel Horak neben Hendrik Pekeler in der Deckung, spielt der THW seine ganze Power auf, während beim Gegner die Körner schwinden - GWD-Coach Frank Carstens schöpft die Breite seiner Bank nur partiell aus.

Kieler Power gleich Tempo plus Beharrlichkeit: Miha Zarabec zieht in der Rückraum-Mitte die Fäden, Niklas Landin sorgt für Geschwindigkeitsfundament, entschärft einen Siebenmeter des starken Nationalspielers Marian Michalczik (47.), der THW führt mit 24:20, steht an der Schwelle eines dieser "Jetzt können wir den Sack zumachen"-Momente.

"Dahmke-Moment" bringt die Vorentscheidung

Geht das doch noch schief? Hendrik Pekeler scheitert an Malte Semisch (49.), Duvnjak macht sich vor der Bank warm. Soll der Kroate noch einmal seine ganze Routine in die Waagschale werfen? Nilsson vorbei (50.), Landin pariert Kevin Gulliksen (50.), verhindert Schlimmeres. Die Partie wogt hin und her. Steffen Weinhold - glücklos seit Beginn - scheitert an Semisch, aber Pekeler trifft im Nachwurf (25:21/50.). Duvnjak ordnet, der THW souverän. Und dann kommt er doch, der Dahmke-Moment: Im Fallen verwandelt der Kieler Publikumsliebling irgendwie von Linksaußen zum 26:21 (51.), sorgt für die Vorentscheidung und ein Leuchten in Kieler Fan-Augen.

Tabellenführer - zum ersten Mal seit 826 Tagen

Die Ostwestfalen schlagen sich weiter wacker, bleiben aggressiv. Ein Handgemenge zwischen Patrick Wiencek und Lucas Meister (56.) sorgt für Unmut, doppelte Zweiminuten-Abkühlung, bringt den THW aber nicht mehr aus dem Takt. Am Ende steht ein 29:27 (14:12) auf der Anzeigetafel. "Wir wussten, dass Minden aufs Tempo drückt und eine gute Mannschaft ist. Aber wir haben uns zurückgekämpft, und die Führung zur Pause war wichtig für uns", sagt Rune Dahmke nach dem Abpfiff. Der THW Kiel ist Tabellenführer der Handball-Bundesliga - zum ersten Mal seit 826 Tagen, seit dem 3. September 2017, und das mit zwei Spielen weniger als die direkte Konkurrenz. Ein Ausrufezeichen! Der Weg zur deutschen Meisterschaft, er führt über Kiel.

