Nach dem 28:29 in der Handball-Bundesliga bei den Füchsen Berlin ging es für den Tross des THW Kiel am späten Donnerstag direkt im Mannschaftsbus auf die Heimreise. Schon am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) wartet zum zweiten Mal binnen zwei Wochen der TVB Stuttgart auf die Zebras.