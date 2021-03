Kiel

Aufatmen beim THW Kiel: Der Handball-Rekordmeister hat seine Quarantäne-Kaltstart-Etappe der Saison mit beinahe maximaler Punktausbeute und ohne schwere Verletzungen überstanden. Zudem bekamen sie Schützenhilfe von Frisch Auf Göppingen, das zeitgleich überraschend bei den Rhein-Neckar Löwen mit 32:31 gewann. Zumindest für eine Nacht stehen die Kieler in der Bundesliga nun auf Platz zwei. Am Sonntag kann der SC Magdeburg sie mit einem Sieg über Coburg wieder überholen, hat allerdings vier Partien mehr absolviert.

Die Bilanz des Quarantäne-Kaltstarts fällt bei den Kielern nach sieben Spielen in 14 Tagen also durchaus positiv aus. Nur gegen den SC Magdeburg und in der Champions League gegen HBC Nantes mussten die Zebras sich mit Punkteteilungen begnügen. Zwei Zähler, die sie verschmerzen konnten in diesen Wochen des "Wahnsinns" (THW-Trainer Filip Jicha).

Die nahmen mit dem Bundesliga-Duell mit der HSG Nordhorn-Lingen am Sonnabend ein (vorläufiges) Ende. Vor der Nationalmannschaftspause sammelten die Kieler die Punkte elf und zwölf ein. Bester THW-Torschütze war Patrick Wiencek mit acht Treffern. Für die Gäste war Pavel Mickal fünfmal erfolgreich.

Sport-Maschinen mit unerschöpflichen Energiereserven

In den ersten Minuten taten sie das mit einer Leichtigkeit, als wären sie keine überbelasteten Handballer, sondern Sport-Maschinen mit unerschöpflichen Energiereserven.

Sander Sagosen aus dem Rückraum, Magnus Landin von Linksaußen, Niclas Ekberg von Rechtsaußen - Gäste-Torwart Björn Buhrmester flogen die Bälle nur so um die Ohren, die der THW sich in der Abwehr klaute und dann rasant nach vorne trug. Fünf Minuten gespielt, 5:1 auf der Anzeigetafel, 55 Minuten noch bis zur Nationalmannschafts-"Verschnaufpause".

Zebras enteilen in großen Schritten

Nordhorn wechselte nun die Gangart, setzte angesichts der spielerischen Unterlegenheit auf Härte in der Abwehr. Sehr zum Ärger von THW-Trainer Filip Jicha, der an der Seitenlinie tobte, während Luca de Boer noch am Hals von Sagosen hing. Nicht, dass der Norweger sich dadurch hätte stoppen lassen. Er leitete den Ball allen Widrigkeiten zum Trotz an Hendrik Pekeler am Kreis weiter, der zum 6:2 traf (7.) - die Zebras enteilten dem Tabellen-17. in großen Schritten.

Nur vier Tore gelangen der HSG in den ersten 13 Minuten. Das nahm Trainer Daniel Kubes zum Anlass für eine erste Auszeit. Der tschechische Landsmann und enge Freund von THW-Trainer Jicha, der von 2010 bis 2012 für das Zebra-Trikot getragen hatte, versuchte mit Dominik Kalafut am Kreis ein gewichtiges (116 Kilogramm) Argument zu bringen. Der holte zwar flugs einen Strafwurf raus, doch Bundesliga-Torschützenkönig-Kandidat Robert Weber scheiterte in der Folge bereits zum zweiten Mal von der Siebenmeterlinie an THW-Keeper Niklas Landin.

Landin mutiert nach Vertragsverlängerung zum Siebenmeter-Killer

Der Däne, der einen Tag zuvor seine Vertragsverlängerung bis 2025 bekanntgegeben hatte, schien wie beflügelt ob dieser langfristigen Weichenstellung. Fast schien es, als hätte er sich auch dazu verpflichtet, keinen Strafwurf mehr passieren zu lassen. Auch Pavel Mickal ließ er keine Chance, später reihte sich auch Markus Stegefelt in die Reihe der Landinschen Siebenmeter-Opfer ein. Insgesamt sollte der 32-Jährige sagenhafte 18 Bälle halten - Welthandballer-Weltklasse. Halbzeitstand? 18:7. Endspurt.

Verwaltungsmodus in der zweiten Halbzeit

Den zogen die Kieler zwar nicht mit Vollgas durch - Wiencek traf im Gegenstoß nur den Pfosten, Zarabec setzte den Ball frei an die Latte - doch für die überforderten Nordhorner war der Zebra-Galopp noch immer zu flott.

Mit der "zweiten Garde" mit Oskar Sunnefeldt, Sven Ehrig und Malte Voigt, die Jicha ab der 37. Minute (23:11) aufs Feld schickte, vergrößerte sich der Abstand zwar nicht mehr nennenswert. Doch auch im Kraftspar-Modus, den Nordhorn nutzte, um das Ergebnis etwas zu schönen, war die Partie längst entschieden.

Optimale Ausgangslage für die Rest-Saison

Entgegen ihrer Befürchtungen haben die Kieler ihr Programm im Anschluss an die Quarantäne also nahezu unbeschadet überstanden.

Mit Platz drei in der Champions-League Gruppenphase und nach wie vor den wenigsten Minuspunkten in der Liga (3) ist ihre Ausgangslage für den Rest der Saison weiterhin optimal. Und: In den Spielen gegen RK Zagreb und Nordhorn kehrte deutlich spürbar der "Flow" zurück.

Keine Pause für die Nationalspieler

"Ich habe einen Riesenrespekt vor meinen Spielern und dem, was sie in diesen Tagen geleistet haben", sagte Trainer Filip Jicha. "Das war mörderisch. Ich bin sehr stolz. Wir haben ein Etappenziel erreicht. Jetzt kann ich nur beten, dass alle gesund bleiben und wir von Infektionen verschont bleiben. Leider hat es ja nach den letzten Nationalmannschafts-Wochen immer wieder Probleme mit Ansteckungen gegeben."

Denn genau so eine Woche steht nun wieder bevor. Noch am späten Samstagabend machten sich einige Zebras auf den Weg zu ihren Nationalmannschaften. Vom 12. bis 14. März werden bei drei Qualifikations-Turnieren die Tickets für die Teilnahme an den olympischen Spielen in Tokio vergeben. Auch Qualifikationsspiele für die EM 2022 stehen für einige Nationen auf de Programm.

Patrick Wiencek, Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler treffen mit Deutschland in Berlin unter anderem auf die Schweden um Niclas Ekberg und Oskar Sunnefeldt sowie auf Slowenien mit Miha Zarabec als Spielmacher. Harald Reinkind und Sander Sagosen sind für Norwegen im Einsatz. Die Brüder Niklas und Magnus Landin spielen mit Dänemark um EM-Tickets.