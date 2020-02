Der THW Kiel steht im Viertelfinale

Kiel

Es hätte das enttäuschende Finale eines großen Handball-Abends werden können, als Vuko Borozan zwei Sekunden vor Ende der Partie hochstieg und sich den letzten Wurf für die Gäste aus Veszprem nahm. Doch Niklas Landin stand im Weg, der Torhüter des THW Kiel rettete den Sieg und setzte eine Jubelarie in Schwarz-Weiß in Gang. Ein überglücklicher Domagoj Duvnjak, der jeden Kollegen umarmte, der ihm über den Weg lief, ein Hendrik Pekeler, der nach 60 Minuten in überragender Form in Abwehr und Angriff zunächst keine richtige Erklärung fand, warum die Zebras nun als Sieger vom Feld gingen. "Wir haben halt ein Tor mehr gemacht", sagte er trocken.

Und tatsächlich war das vorgezogene Finale um den Gruppensieg eine intensive Partie zweier Weltklasse-Mansnchaften, in der die Kleinigkeiten den Unterschied machten. Zunächst waren das Veszpréms Torwart Vladimir Cupara, der mit einer Parade gegen Kiels Regisseur Miha Zarabec in die Partie startete, sowie Rückraum-Borozan, der im Doppelpack zur 2:1-Führung der Gäste (4.) traf und in der Abwehr gemeinsam mit dem früheren Kieler Rogerio Moraes einen gewaltigen Innenblock aufbaute.

Nicht erst als Domagoj Duvnjak einen Wurf auf Veszpréms leeres Tor daran vorbei drehte, war klar: Leichte Tore gibt es an diesem Abend nicht. Niclas Ekberg setzte ein erstes Highlight aus Kieler Sicht, als er Dejan Manaskov von Rechtsaußen austanzte und zum 3:2 (6.) traf. Es sollte die letzte Kieler Führung für elf Minuten bleiben.

Stehende Ovationen schon in der ersten Halbzeit

In der Zwischenzeit zitterte den Kielern im Angriff ein paar Mal die Hand, fing Magnus Landin einen Ball nicht, scheiterten Harald Reinkind und Co. einige Male an Moraes ausgestreckten Armen. Die Abwehr hingegen stand auch ohne Patrick Wiencek (Gehirnerschütterung) von der ersten Minute sicher. Hendrik Pekeler und Pavel Horak ließen Veszpréms Kreisläufern kaum Luft zum Atmen und dem Vorsprung der Ungarn keine Chance, weiter als auf 8:6 (12.) davonzuziehen.

Hatten die Kieler bis dato viel von Einzelaktionen des quirligen Miha Zarabec gelebt, fanden sie nun auch im Angriff ins Zusammenspiel, nutzten eine Zeitstrafe gegen Veszpréms Mirsad Terzic, um durch Treffer von Lukas Nilsson, Magnus Landin und Niclas Ekberg per Siebenmeter die Vorzeichen auf 9:8 (17.) zu drehen.

Angetrieben von den lautstarken Kieler Fans baute Steffen Weinhold diese Führung mit einem Treffer der Marke „Geschoss“ beim 12:10 auf zwei Tore aus. Gäste-Trainer David Davis nahm eine Auszeit, die Kieler Fans belohnten ihren THW zum ersten Mal mit stehenden Ovationen.

Anschließend war die Kieler Phase der absoluten Konzentration durchbrochen. Ein Treffer von Andreas Nilsson vom Kreis und ein Lukas-Nilsson-Fehlpass auf Gaspar Marguc reichten, um die umkämpfte Partie wieder auszugleichen (12:12/24.) Das blieb sie bis zum 15:15 zur Pause.

THW-Turbo nach der Pause

Nach dem Wiederanpfiff zündeten die Zebras dann den Turbo: Binnen drei Minuten parierte Niklas Landin (insggesamt 11 Paraden) zweimal und schickte zweimal Niclas Ekberg und einmal Rune Dahmke zum Gegenstoß: 21:17-Führung für den THW Kiel (38.), erstmals bebte die Sparkassen-Arena so, wie THW-Trainer Filip Jicha es vor dem Spiel gefordert hatte.

Gegen die ständig rotierenden Ungarn, die jeden Kieler Fehler bestraften, war aber das aber noch lange keine Vorentscheidung. Beim 25:24 (45.) stellte Dragan Gajic per Siebenmeter den Anschluss wieder her. Auch zehn Minuten Minuten vor Schluss war der THW-Vorsprung mit einem Tor weiterhin hauchdünn. Trainer Filip Jicha ging dennoch volles Risiko, brachte kurzzeitig seinen Abwehrspezialisten Pavel Horak neben Pekeler als zweiten Kreisläufer. Mit Erfolg. Erst erstritten die Kieler einen Siebenmeter, dann schnappte sich Ekberg in der Abwehr den Ball und beim 29:26 (52.) durch Lukas Nilsson war der Gruppensieg zum Greifen nahe.

Zehn Sekunden für den Ausgleich

Spätestens als sich Pekeler und Horak beim Stand von 29:27 (57.) abwechselnd immer wieder mit allen verfügbaren Körperteilen in die Veszprémer Würfe eines langen Angriffs schmissen und Horak schließlich in Zusammenarbeit mit Niklas Landin den Ball sicherte, hielt es keinen Kieler Fan mehr auf seinem Sitzplatz. Trotzdem stieg die Spannung nach einer Cupara-Parade gegen Ekberg mit Borozans Treffer zum 28:29 (59.) und nun vergeblichen Angriffsbemühungen der Kieler noch einmal ins Unermessliche - bis Niklas Landin den Sieg festhielt.

"Natürlich mussten wir es noch mal spannend machen", sagte Miha Zarabec nach dem Abpfiff. "Aber eigentlich hatten wir das Spiel in der zweiten Halbzeit im Griff. Wir haben jetzt gesehen, wer wir wirklich sind, wenn wir alle zusammen spielen. Wenn wir so spielen wie heute, sind wir unschlagbar."

Eine Kampfansage für den nächsten Gegner der Kieler auf dem Weg zum Final Four nach Köln. Im Viertelfinale treffen sie auf den Sieger des Achtelfinals zwischen dem Gruppenfünften der eigenen und dem Gruppenvierten der Gruppe A. Nach derzeitigem Stand wären das der FC Porto und Aalborg Håndbold. Auch ein deutsch-deutsches Viertelfinale gegen die SG Flensburg-Handewitt ist aber noch möglich.

Die Statistik

THW Kiel: N. Landin (1.-60. Minute/11 Paraden), Quenstedt n.e. – Duvnjak 2, Reinkind 1, M. Landin 1, Weinhold 2, Ekberg 8/4, Rahmel n.e., Dahmke 1, Zarabec 4, Horak, Pekeler 7, L. Nilsson 3.

Telekom Veszprém: Cupara (1.-22. und ab 37. Minute/7 Paraden), Sterbik (22.-37./2) – Manaskov 3, Omar 4, Ferreira 2, Gajic 1/1, A. Nilsson 5, Marguc 1, Lauge 1, Strlek 2, Terzic, Blagotinsek, Nenadic 2, Lekai, Mackovsek, Borozan 5.

Schiedsrichter: Jurinovic/Mrvica ( Kroatien) – Strafminuten: THW 2 ( Duvnjak), Veszprém 4 ( Borozan, Terzic) – Siebenmeter: THW 4/4, Veszprém 1/1 – Zuschauer: 10255 in der Kieler Sparkassen-Arena.

