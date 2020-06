Der Weg des THW Kiel durch die Saison

Kiel

Die Entscheidung fiel bereits im April am grünen Tisch. Das Coronavirus verhinderte ein reguläres Ende, die Saison wird als „die Unvollendete“ in die Handball-Geschichte eingehen. Für den THW Kiel hat sie dennoch historische Dimensionen.

In Zahlen: Die längste Flaute (fünf Jahre) seit Anfang der 1990er-Jahre ist vorbei, die Saison 2019/20 bescherte den Zebras den 21. Meistertitel ihrer Geschichte. „Corona-Meister“, ein Titel für die Mannschaft, die bis zum Abbruch die konstanteste Leistung gebracht hatte. Ein Titel, der keine Jubelstürme, aber auch nur wenig Widerspruch auslöste. Das Virus und seine teils dramatischen Auswirkungen auf Gesellschaft und Sport ließen alles, was vorher war, schnell in den Hintergrund rücken.

Doch zuvor schrieb auch diese Spielzeit viele Geschichten, auf die es sich lohnt, zurückzublicken. Es war die Premieren-Saison von Filip Jicha als Cheftrainer – und was für eine! Der Tscheche bewegte sich auf dem neuen Parkett von Anfang an, als hätte er nie etwas anderes getan, ließ seine Spieler rotieren, verteilte so die Belastung aus vier Wettbewerben auf möglichst viele Schultern. Vor allem aber impfte er der Mannschaft sein Mantra ein: keine Ausreden, immer Vollgas, niemals Opferrolle.

Und die Zebras? Setzten das meist eins zu eins um. Eindrucksvoll meldeten sie sich nach einer Saison im EHF-Cup in der Champions League zurück, gehörten in der durch zahlreiche Underdog-Siege aufgemischten Liga vom Start weg zur Spitzengruppe. Im DHB-Pokal konnte auch ein Feueralarm in Stuttgart den THW nicht vom Einzug ins Final Four abhalten. Einzig im Herbst leistete er sich eine Schwächephase mit einigen „schwarzen Minuten“ ( Domagoj Duvnjak), die sich auch im Punktestand in Liga und Champions League widerspiegelte.

Hohe Ansprüche zahlten sich aus

Doch nach der EM-Pause ignorierten die Spieler ihre schweren Beine, fanden zurück zur Souveränität und ließen nur noch in der Champions League Punkte. Dort, wo sie es sich leisten konnten, als der erste Gruppensieg einer deutschen Mannschaft im aktuellen Modus in trockenen Tüchern war.

„Ich will um das Maximale spielen“, hatte Filip Jicha in der Saisonvorbereitung gesagt. Dieser Satz, von allen Beteiligten verinnerlicht, zahlte sich aus, als Corona den Spielbetrieb jäh stoppte und die eingefrorenen Tabellenstände über Titel und Qualifikationen entschieden. Und so ist in der weiterhin unvollendeten Saison das Maximale für den THW Kiel noch immer möglich. Der Corona-Meistertitel ist sicher, außerdem stehen die Zebras im Halbfinale um die Champions League und den DHB-Pokal. Beide Entscheidungsrunden wurden in den Zeitraum der neuen Saison verlegt. Auch das gehört zur teils kuriosen Chronologie der Corona-Saison 2019/20.

Zur Galerie Supercup, DHB-Pokal, Super-Globe, Bundesliga, Champions League - obwohl die Handball-Saison vorzeitig abgebrochen wurde, kam der THW Kiel in der Spielzeit 2019/20 auf insgesamt 48 Spiele. Ein Überblick.

Die Corona-Chronologie im Handball

8. März: Noch ahnt niemand etwas von der Krise, die schon wenige Tage später losbrechen soll. Die Zebras siegen im Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 27:21, die Nationalspieler Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und Patrick Wiencek verabschieden sich zur Nationalmannschaft, voller Vorfreude auf die Arbeit mit dem neuen Bundestrainer Alfred Gislason. Und dann?

10. März: Schon macht die Absage von Großveranstaltungen in Städten und Kreisen die Runde. Schleswig-Holstein untersagt wenig später alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bis zum 10. April. Dem THW Kiel drohen zu diesem Zeitpunkt somit mindestens zwei Geisterspiele gegen den Bergischen HC und SC Magdeburg. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi spricht von einer „nie dagewesenen Ausnahmesituation“. Und die Nationalmannschaft? Zunächst soll das Test-Länderspiel am 13. März gegen die Niederlande stattfinden – ohne Zuschauer.

Fast täglich: Richtungswechsel, neue Entwicklungen, pure Dynamik. Das Länderspiel gegen die Niederlande am 13. März wird abgesagt. Die Handball-Bundesliga setzt ihren Spielbetrieb aufgrund des Coronavirus zunächst bis zum 22. April aus, die Champions League soll bis zum 12. April pausieren. Das Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg (4./5. April) wird verschoben. „Jetzt geht es auch um die Solidarität der Vereine untereinander“, sagt Szilagyi. Der THW steht vor einer sechswöchigen Pflichtspielpause. Den Klubs droht – auch angesichts möglicher Geisterspiele – ein finanzielles Fiasko. Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL) favorisiert erstmals ein Szenario, bei dem der aktuelle Tabellenstand für die Saisonwertung herangezogen würde: „Dann wäre der THW deutscher Meister. Ich denke, dass auch keiner etwas dagegen sagen würde.“

17. März: Das Coronavirus trifft die Zebras zum ersten Mal ganz unmittelbar: Quarantäne! Nationalspieler Jannik Kohlbacher ist positiv auf das Virus getestet worden, der Deutsche Handballbund schickt alle Akteure, die beim ersten Gislason-Lehrgang in Aschersleben dabei waren, in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne – also auch die Kieler Pekeler, Weinhold und Wiencek. Das Pokal-Final-Four ist auf den 27./28. Juni verschoben.

22. März: HBL-Präsident Uwe Schwenker rechnet nicht mehr mit einer Fortsetzung der Saison, die HBL beziffert den Schaden auf 25 Millionen Euro. „Die Lage ist sehr ernst“, sagt der ehemalige THW-Manager. Auch für Marc Weinstock, Aufsichtsratsvorsitzender der Zebras, machen „ Geisterspiele keinen Sinn“. Weinstock spricht von der „größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg“. Längst gilt der Fokus der kommenden Saison. Aber wann und wie geht es überhaupt weiter?

2. April: Für den THW Kiel mit Kurzarbeit und Gehaltsverzicht. Spieler, Trainer, Mitarbeiter der THW Kiel Handball-Bundesliga GmbH & Co. KG willigen geschlossen in die Kurzarbeit ein, darüber hinaus verzichten die Profis auf (erhebliche) Teile ihres Gehalts. So will der Klub das Minus aus drei ausgefallenen Bundesliga-Heimspielen sowie Einnahmeverlusten aus dem DHB-Pokal – nach Berechnungen unserer Zeitung eine siebenstellige Summe – ausgleichen. Der THW beschreitet bei der Krisenbewältigung allerdings einen Sonderweg, entscheidet sich für „Besserungsscheine“. Alle 40 Mitarbeiter sollen einen Teil des Verzichts zurückerhalten, wenn das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019/2020 am Ende besser ausfällt als angenommen. So wird es im Juni auch kommen. „Als Familie steht man in guten und in schlechten Zeiten zusammen“, sagt THW-Kapitän Domagoj Duvnjak.

5. April: Ein möglicher Saisonabbruch nimmt erste Konturen an. Sportliche Absteiger soll es nicht geben, die Liga auf 20 Mannschaften aufgestockt werden. Zudem wird es in der kommenden Saison keinen DHB-Pokal geben. Jetzt wäre der 16. Mai der späteste Termin für einen möglichen Re-Start. Virologen schließen Spiele unter Einbeziehung von Publikum bis zum Jahresende mittlerweile zum Teil sogar ganz aus.

15. April: Abgehakt! Die Politik gibt die Richtung vor: Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August untersagt. „In dieser Saison werden wir, glaube ich, keinen Handball mehr sehen“, prognostiziert Viktor Szilagyi. „ Geisterspiele würden den wirtschaftlichen Schaden nur erhöhen.“ Das Final Four in der Champions League wurde bereits auf den 22./23. August verschoben. In der Bundesliga stehen die Zeichen auf Abbruch. Füchse-Manager Bob Hanning prescht mit einem Vorschlag nach vorne: Turbo-Finale mit allen Teams an einem Ort in Turnierform – Quarantäne-Hotel inklusive.

21. April: Der THW Kiel ist deutscher Meister. Ein Titel für die Geschichtsbücher. Die Saison wird nach der Quotientenregel berechnet, die Corona-Meisterschaft – der 21. Titel für die Zebras – hat einen Beigeschmack, auch wenn das Votum der Klubs für einen Abbruch mit 63 von 70 Stimmen deutlich ausfällt. Der Abbruch sei „bitter, aber alternativlos“ ( Schwenker), der Titel sei „total verdient“ ( Szilagyi). Filip Jicha erlebt mit seinen Spielern eine virtuelle kleine „Meisterfeier“ via Videokonferenz. „Dieser Titel fühlt sich einmalig an, und ich hoffe, dass es eine einmalige Erfahrung bleiben wird“, sagt der Tscheche. Alle üblichen Feierlichkeiten fallen aus. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer kündigt allerdings an: „Mein Balkon steht für die nächste Party bereit.“

24. April: Auch bei der Europäischen Handballföderation (EHF) fallen die Entscheidungen am grünen Tisch. Der THW erhält das direkte Ticket für den Einzug ins Final Four der Champions League, das nun am 28./29. Dezember in Köln ausgetragen werden soll. Achtel- und Viertelfinale in der Königsklasse sind gestrichen. Kurios: Norwegens Superstar Sander Sagosen hat sich mit Paris Saint-Germain für das prestigeträchtige Halbfinale qualifiziert, wird im Dezember aber mit seinem neuen Verein in der Lanxess Arena auflaufen – dem THW Kiel.

Damit ist klar: Die Saison 2019/2020 ist für den THW Kiel endgültig beendet. Das Pokal-Final-Four ist auf den 27./28. Februar 2021 verschoben. Frühestens am 2. September könnte die HBL mit dem Supercup in Düsseldorf in die neue Saison starten.

Von Merle Schaack und Tamo Schwarz

