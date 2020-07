1. Woche (seit dem 27. Juli): Die erste Woche bezeichnet Trainer Filip Jicha als "entspannt". Täglich eine Trainingseinheit mit Fokus auf Kraft und Athletik steht auf dem Programm, ansonsten vor allem Arztbesuche, Medien-, und Marketingtermine.Besonders dürften sich die Spieler auf den Freitag freuen, denn ab dann kommt allmählich der Ball ins Spiel. Allerdings tritt Jicha auf die Euphoriebremse: "Es wird wenig mit Handball an sich zu tun haben, eher individuell gestaltet sein, um vorsichtig wieder reinzukommen. Die Jungs waren zwar auch fleißig in den Handballbewegungen, müssen sich aber langsam wieder an Richtungswechsel in der Halle gewöhnen."

2. Woche (ab dem 3. August): Ab kommenden Montag will Jicha die Intensität im Training auf 80 Prozent erhöhen, seine Spieler zweimal täglich zusammentrommeln und am Nachmittag verstärkt auf Handballeinheiten setzen.

3. Woche (ab dem 10. August): Dann nähert sich die Corona-Vorbereitung weiter einer üblichen Saisonvorbereitung an. Wie schon im Vorjahr plant Jicha dann drei Trainingseinheiten pro Tag. Viel weiter in die Zukunft blicken kann der 38-Jährige indes noch nicht. Ob der THW-Tross ins Trainingslager nach Dänemark reisen kann, wird sich erst in den kommenden Tagen entscheiden.