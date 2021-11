Kiel

Der Oktober hat bei Handball-Meister THW Kiel seine Spuren hinterlassen – am deutlichsten sichtbar in der Bundesliga-Tabelle. Zwei Punkte aus vier Spielen, eine Sieglos-Serie von vier Partien in Folge bedeuten Platz drei in der Tabelle und einen Rückstand von sechs Zählern auf Spitzenreiter SC Magdeburg und fünf auf die Füchse Berlin, die beide noch ungeschlagen sind.

Das Ziel Meisterschaft wollen die Zebras deshalb nun erst einmal aus den Köpfen verbannen. „Wenn man in Lübbecke verliert, muss man aufrichtig sein und sich überhaupt keine Gedanken um die Meisterschaft machen, sondern anfangen zu arbeiten“, sagt Trainer Filip Jicha. „Wir müssen jetzt auf brutale Art und Weise nur von Spiel zu Spiel gucken“, so der THW-Coach weiter. „Darüber nachzudenken, was im April sein könnte, wäre fatal für uns – und gleichzeitig respektlos gegenüber allen kommenden Gegnern und insbesondere Berlin und Magdeburg. Der SCM hat drei Spiele in letzter Sekunde gewonnen. Wir hatten dreimal die Chance und haben das Tor nicht gemacht.“

Sportliche Täler kalkuliert der 39-Jährige in jedem Saisonverlauf ein. Gleichzeitig gibt Jicha aber auch zu: „Mit dem Tief durch das Ergebnis in Lübbecke (25:29-Niederlage beim Aufsteiger, d. Red.) haben wir nicht gerechnet. Das war nicht geplant.“

Zurück zur Basis-Arbeit hat er deshalb als Motto für die Spieler ausgerufen, die in dieser Woche nicht mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, stattdessen individuelles Athletiktraining absolvieren. „Die Spieler, die nicht international unterwegs sind, müssen jetzt nicht unbedingt den Ball in der Hand haben“, sagt Jicha, der in der Woche Pause vom Vereins-Hamsterrad in der jetzigen Situation der Zebras eine Chance sieht. „Jetzt kann man etwas im athletischen Bereich machen. Wenn man seine Leistung nicht bringt, muss man mehr trainieren. Und daran arbeiten wir ab heute.“

Jicha: „Erinnern, wie wir auf dieses Level gekommen sind“

Dabei helfen soll den Kielern auch die Erinnerung an gemeinsame Erfolge wie den Champions-League-Sieg 2020 oder die errungene Meisterschaft in der chaotischen Corona-Saison 2020/2021. „Dass die Jungs alle Handball spielen können, wissen wir. Was sie sich die letzten zweieinhalb Jahre aufgebaut haben, war bewundernswert. Wir müssen jetzt einfach weitermachen und uns daran erinnern, wie wir auf dieses Level gekommen sind“, sagt Jicha.

Wie die Mannschaft das auf dem Feld umsetzen kann, wird sich erst kommende Woche zeigen. Auftaktgegner nach der Nationalmannschaftswoche ist am Donnerstag, 11. November (19.05 Uhr, Wunderiono-Arena), der Bergische HC.