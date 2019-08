Kiel

Einmal wollen die Spieler des THW Kiel auch in der aktuellen Saison mit dem Sonder-Trikot auflaufen. Beim 100. Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt, so der Plan, wollen sie am Dienstag in Düsseldorf im alten Streifen-Look um den Supercup kämpfen. Ansonsten ist die Retro-Version des Trikots nach Aussage des Vereins als Liebhaberstück für die Kieler Fans gedacht, die sich in den vergangenen Jahren oft das traditionelle Zebra-Outfit zurückgewünscht hatten.

THW Kiel : Wurzeln in der Feldhandball-Zeit

Die markanten Streifen in Schwarz und Weiß gehen noch zurück auf die Feldhandball-Zeit. Auch in den 1990er-Jahren erlebten sie schon einmal ein Revival. Von 1996 bis 1999 feierte die Mannschaft des THW Kiel darin zwei deutsche Meisterschaften. Mit dabei war damals auch Michael Menzel. Der frühere Rechtsaußen ist heute Teambetreuer der Zebras. Angesichts der Neuauflage des Trikots sagt er: "Ich freue mich riesig. Ich verbinde damit großen Erfolg und hoffe, dass wir den auch in dieser Saison haben werden."

Im Anschluss im neuen Jahrtausend verschwanden die Zebrastreifen zeitweise ganz von der Brust der THW-Spieler. 2003 liefen sie sogar ganz in Weiß auf - auch, weil auf einheitlichem Untergrund die Sponsoren-Aufdrucke besser zu sehen waren. In der Vergangenheit waren auf den Trikots der Kieler immer wieder zarte Streifen angedeutet. In der Saison 2014/2015 zierte ein schemenhafter Zebra-Kopf die Brust der Spieler. Die dicken schwarzen Streifen gibt es in diesem Jahrtausend aber zum ersten Mal.

Retro-Trikot ab 28. August erhältlich

Fans können das Sonder-Trikot ab dem 28. August in limitierter Auflage in der THW-Fanwelt an der Sparkassen-Arena kaufen.

