Kiel

Zu dieser Zeit hätte eigentlich die SG Flensburg-Handewitt gegen den SC Magdeburg antreten sollen. Dieses Match ist auf einen noch unbekannten Termin verschoben worden.

Insgesamt werden am kommenden Wochenende fünf von zehn vorgesehenen Partien nicht stattfinden: Neben dem Spiel der SG die Partien MT Melsungen gegen Rhein-Neckar Löwen, HSG Wetzlar gegen HC Erlangen, Bergischer HC gegen TBV Lemgo Lippe und TSV Hannover-Burgdorf gegen HSG Nordhorn-Lingen.

Anzeige

WM-Halbfinals mit HBL-Profis

Hintergrund sind Anträge von fünf Klubs, die Spieler in den Weltmeisterschafts-Halbfinals in Ägypten hatten. Der THW und die SG hatten keinen Antrag gestellt. Beide Klubs müssen schon am Donnerstag in der Champions League ran. Flensburg spielt beim HC Brest in Belarus (18.45 Uhr/DAZN), Kiel empfängt Motor Zaporozhye aus der Ukraine (20.45 Uhr/DAZN).