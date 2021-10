Kiel/Magdeburg

Spitzenspiel-Déjà-vu an der Kieler Förde. Wieder hemmt das Coronavirus den THW Kiel, wieder ist ein Top-Duell mit dem SC Magdeburg (Sonntag, 14 Uhr, Liveticker auf KN-online) maßgeblich beeinflusst. Handball-Bundesliga paradox: Die Zebras (Platz drei/12:2 Punkte) sind personell gebeutelt, der SCM grüßt als titelhungriger, verlustpunktfreier Tabellenführer (14:0) von ganz oben.

Fragezeichen hinter Landin-Einsatz

Ernüchternde Bestandsaufnahme am Freitag beim Rekordmeister im Trainingszentrum in Altenholz. Im Training fehlten nicht nur die trotz Impfung am Coronavirus erkrankten und mittlerweile symptomfreien Steffen Weinhold und Sander Sagosen, deren Einsatz am Sonntag nahezu ausgeschlossen ist. Auch Welthandballer Niklas Landin – gehandicapt von Problemen im Hüft- und Adduktorenbereich – konnte seinen Platz zwischen den Pfosten noch nicht wieder einnehmen. Hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. Für THW-Cheftrainer Filip Jicha „keine Ausrede, sondern Möglichkeit und Herausforderung“.

Und Verantwortung. An dem Punkt will der Tscheche seine Spieler packen, fordert nach drei Unentschieden in Folge mit Nachdruck: „Wir müssen noch mehr zeigen. Das ist das Motto.“ Ein Einklang von Defensive und Torhütern sei gegen starke Magdeburger der Schlüssel. Bereiche, die zuletzt starken Schwankungen unterlagen. „Jeder muss sich hinterfragen: Hab’ ich genug getan? Kann ich mehr? Nur mit diesem ständigen Hinterfragen können wir die Saison überleben.“ Deutliche Worte des Kieler Zebra-Cheftrainers.

Lesen Sie auch Der THW Kiel trifft im Achtelfinale auf die Recken

Am Sonntag trifft Kieler Überlebenswille zunächst auf Magdeburger Gier nach mehr. Mehr als der Gewinn des Vereinsweltmeister-Titels zu Beginn dieser und der European League am Ende der Vorsaison. Mehr als drei dritte Plätze in Folge (und damit das Verpassen des Champions-League-Einzuges). Die Bördeländer wollen – mehr. „Wir haben ein Selbstvertrauen aufgebaut und sind unglaublich schwer zu schlagen. Es ist geil, dass wir so eine Harmonie haben“, schwärmte der zuletzt überragende Däne Michael Damgaard nach dem souveränen 33:28-Sieg gegen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt am vergangenen Wochenende. Auch Damgaards Landsmann, Keeper Jannick Green, will nach dem Coup im Super Globe und vor seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain mehr: „Ich möchte mich mit einem weiteren Titel von den Magdeburgern verabschieden.“

Magdeburger Stärke: das Eins-gegen-Eins

Damgaard, Spielmacher Marko Bezjak, Linkshänder Omar Ingi Magnusson – im Magdeburger Rückraum ist eine echte Tempo- und Zweikampf-Maschine erwachsen. Vor der Saison stießen mit Nationalspieler Philipp Weber (DHfK Leipzig), Torwart Mike Jensen (Balingen), Linkshänder Kay Smits (Holstebro) und Kreisläufer Magnus Saugstrup (Aalborg) Akteure zum Kader, die perfekt ins Konstrukt von Trainer Bennet Wiegert passen. „Das Magdeburger Spiel ist extrem fixiert auf ihr Eins-gegen-Eins-Verhalten“, weiß auch THW-Coach Jicha. „Sie haben sehr schlaue Spieler. Die müssen wir stoppen.“

Der letzte Kieler Bundesliga-Sieg gegen den SCM liegt vier Jahre zurück (34:32 im September 2017). Im letzten Match in der Wunderino-Arena trennten sich die Kontrahenten im Februar mit 24:24 – damals hatte der THW nur 40 Stunden nach einer 14-tägigen Quarantäne antreten müssen, trauerte nach der Partie einem nicht gegebenen Siebenmeter in den Schlusssekunden hinterher. Nun zappeln die Zebras – wenn auch nur zwei – wieder in den Corona-Klauen, und wieder könnte der SCM zum Profiteur werden. „Sie treten sehr souverän auf“, sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Man kann viel von ihnen erwarten, aber Topspiele haben immer einen eigenen Charakter.“

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Wunder also, dass die dezimierte THW-Community auf die eigenen Fans, die „weiße Wand“ (Jicha) setzt. „Die Spannung steigt. Wir freuen uns auf die volle Halle und eine geile Atmosphäre. Die Fans können auf jeden Fall ein Faktor werden, besonders in dieser schwierigen Zeit. Aber ich glaube, dass Magdeburg Favorit ist“, sagt Harald Reinkind, im THW-Ensemble in Abwesenheit von Steffen Weinhold weiter Alleinunterhalter im rechten Rückraum.

Vor dem Anpfiff THW Kiel: N. Landin (?), Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Reinkind, M. Landin, Wiencek, Ekberg, Ciudad, Wäger, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – verletzt: Sagosen, Weinhold (beide Corona-Infektion/Impfdurchbruch) – Trainer: Filip Jicha (39). SC Magdeburg: Mike Jensen, Green – Chrapkowski, Kristjánsson, Pettersson, Magnusson, Hornke, Weber, Gullerud, Mertens, Magnus Jensen, O’Sullivan, Bezjak, Smits, Damgaard, Preuss – verletzt: Musche (Kreuzbandriss/Knie-OP) – Trainer: Bennet Wiegert (39). Schiedsrichter: Sebastian Grobe/Adrian Kinzel (Bochum) – Bilanz: 70 Spiele, 42 Siege für den THW, 6 Remis, 22 Niederlagen – Letzte Saison: 24:24 (in Kiel) und 34:33 für den SCM – Tickets: Restkarten bis zum Anpfiff in der THW-Fanwelt (Ziegelteich) oder online unter www.thw-tickets.de – TV: Sky überträgt ab 13.30 Uhr live – Anpfiff: Sonntag, 14 Uhr, in der Wunderino-Arena in Kiel.

„Der SCM ist sehr gut drauf, das sieht jeder. Aber jede Serie geht einmal zu Ende“, betont Kreisläufer Hendrik Pekeler. „Ohne Sander und Steffen wird es sicher nicht leichter. Aber der Corona-Fall letzte Saison mit dem Magdeburg-Spiel nach unserer Quarantäne hat mich mehr gestört. Magdeburg hat jetzt Super Globe gespielt mit vier Spielen in einer Woche. Jetzt sehen sie mal, wie das ist.“