Der deutsche Handball-Meister THW Kiel, der Bogenschütze Florian Unruh und die Ruderin Frieda Hämmerling sind Schleswig-Holsteins Sportler des Jahres. Das teilte der Landessportverband (LSV) Schleswig-Holstein am Sonntag mit.

Sportlerwahl in SH

Sportlerwahl in SH THW Kiel ist Mannschaft des Jahres 2020

Von Merle Schaack