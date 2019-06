Am Sonntag stand Alfred Gislason (59) zum letzten Mal in an der Seitenlinie des THW Kiel. Bis nächstes Jahr will er Pause machen, dann eine Nationalmannschaft übernehmen. Im Interview spricht er über den Abschied aus Kiel, Nachfolger Filip Jicha und den Moment, in dem das Arbeitsamt bei ihm anrief.