Köln/Kiel

Vor einem Jahr hatte sich Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB), noch für das von Fans als "Handball-Hauptstadt" bezeichnete Kiel als Vorrunden-Austragungsort stark gemacht. „Ich persönlich würde Kiel als Austragungsort sehr begrüßen“, sagte damals. Nun geht Kiel leer aus, die EM 2024 wird mit 24 Nationen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Mannheim und München ausgetragen. Insgesamt hatten sich 13 Standorte beworben.

Große Enttäuschung in Kiel

Die Enttäuschung bei den Verantwortlichen der Wunderino-Arena ist groß. "Stadt, Land und Arena haben sich sehr viel Mühe mit der Bewerbung gegeben. Wir sind enttäuscht und wissen nicht, woran es am Ende gelegen hat. Ich wünsche den Ausrichtern viel Erfolg", sagte Arena-Geschäftsführer Stefan Wolf. "Das heißt aber nicht, dass wir die Flinte ins Korn werfen. Wir werden uns weiter für internationale Spiele bewerben." Auch an einer Teilnahme als Ausrichter bei der Weltmeisterschaften 2027, die ebenfalls in Deutschland ausgetragen wird, bekundete Wolf Interesse. Allerdings sei hier noch kein Ausschreibungsverfahren gestartet worden.

Bei der Standorte-Präsentation am Donnerstag in Köln berichtete der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober von "vielen guten Bewerbungen" und der "Qual der Wahl". "Kiel ist und war ein ernstzunehmender Standort, auch wenn es dort in der Arena infrastrukturell nicht ganz einfach ist. Der Zeitpunkt wird kommen, dass wir wieder in Kiel sein werden."

Weltrekord beim Eröffnungsspiel?

Das Eröffnungsspiel mit der DHB-Auswahl steigt in der Düsseldorfer Fußball-Arena und verspricht bei einer Kapazität von rund 50.000 Plätzen einen EM-Zuschauer-Weltrekord. Für die deutsche Mannschaft geht es in der Vorrunde in Berlin und bei einem Weiterkommen in der Hauptrunde in Köln weiter. Dort werden auch die Medaillen vergeben. „Wir haben uns bewusst für große Hallen entschieden“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Weitere Vorrundenstandorte sind neben der Berliner Mercedes-Benz Arena (Kapazität 14.800 Zuschauer) der im Bau befindliche SAP Garden in München (11.500) sowie die Mannheimer SAP Arena (13.200). Die Hauptrunde wird in der Kölner Lanxess Arena (19.750) und in der Hamburger Barclaycard Arena (13.300) gespielt.

An dem EM-Turnier vom 12. bis 28. Januar 2024, das erstmals in Deutschland stattfinden wird, nehmen 24 Mannschaften teil. „Wir wünschen uns eine EM mit vollen Hallen. Ich glaube, das wird eine tolle Veranstaltung, wie sie der Handball noch nie gesehen hat“, sagte EHF-Präsident Michael Wiederer.