Graz

Die Trillerpfeife von Coach Filip Jicha kreischt durch die Trainingshalle des THW Kiel in Graz –Trinkpause. Nun ist Vorsicht geboten. Doch zu spät – schon klatscht ein Handtuch auf die Kehrseite von Hendrik Pekeler. Sander Sagosen hat wieder zugeschlagen.

„Saggy“, wie seine Teamkollegen den norwegischen Superstar nennen, ist nie um einen Scherz verlegen, trägt maßgeblich dazu bei, dass Seufzer über die Anstrengung und Lacher sich im Trainingslager der Zebras die Waage halten. Fragt man den 25-Jährigen selbst, überwiegt letzteres sogar. „Wir haben mit dieser Mannschaft unglaublich viel Spaß“, sagt der Rückraumspieler, der auf dem Feld durch die Fähigkeit besticht, schon vor seinen Gegenspielern zu wissen, welche Lücke diese in der Abwehr im nächsten Moment öffnen werden.

Sagosen: „Wir würden für einander sterben“

Dass der Mann mit dem klangvollen Namen eines Tages Welthandballer wird, scheint nur eine Frage der Zeit. Der THW hat ihn mit großem Finanzaufwand an die Förde gelotst, will um ihn herum die Mannschaft der Zukunft bauen, seinen Hunger in Meistertitel und Champions-League-Siege ummünzen. Sagosen selbst will der beste Handballer der Welt werden. Aber Allüren? Fehlanzeige.

Nicht selten wird der 1,95-Meter-Mann selbst Zielscheibe des Gespötts seiner Teamkollegen. „Wir schaukeln uns gegenseitig hoch – aber das ist nur Liebe“, sagt er lachend über die Kabbeleien mit Domagoj Duvjak, Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Co. „Sobald zwei von uns für fünf Minuten zusammen sind, haben wir Spaß. Das ist ein Schlüssel für unseren Erfolg“, sagt Sagosen, der mit dem THW in seiner ersten Saison die Meisterschaft und den Champions-League-Titel beim Nachhol-Final-Four der Saison 2019/20 holte.

In seiner zweiten Saisonvorbereitung mit den Zebras ist er endgültig angekommen, kennt alle Spielzüge und weiß den THW-Teamgeist nach seinen Profi-Stationen in Haslum (Norwegen) Aalborg (Dänemark) und Paris zu schätzen. „Das habe ich so noch nicht erlebt. Wir würden füreinander und für den Verein sterben.“

Nur in einem Fall hört der Spaß für Sagosen auf

Aber wo hört der Spaß auf, Sander Sagosen? Er zögert keine Sekunde: „Wenn wir Spiele verlieren.“ Allein beim Gedanken daran, legt sich seine Stirn in Falten, verdunkeln die Brauen die sonst vor Schalk blitzenden Augen. Das Viertelfinal-Aus in Paris in der vergangenen Champions-League-Saison, die Pokal-Blamage im Halbfinale gegen Lemgo – kurz blickt Sagosen drein, als würde er diese Spiele noch einmal durchleiden. Dann aber grinst er wieder: „Deshalb spiele ich ja beim THW, damit das nicht so oft passiert.“

Zur Galerie Trotz der Anstrengung sind die Zebras immer für einen Scherz zu haben. Und das ist Teil ihres Erfolgsrezepts.

Spaß, Freunde, Familie – diese Dinge sind Sagosen neben dem Handball am wichtigsten. Mit Vater Erlend, Ex-Nationalspieler, seinem ersten Trainer und größtem Förderer, telefoniert er fast täglich. Nach Spielen sowieso. „Er tariert mich aus, bremst die Euphorie, wenn wir gut waren und lenkt den Fokus aufs nächste Spiel, wenn ich schlecht gespielt habe.“

Eingewöhnungszeit in der Bundesliga nicht leicht

Ganz zufrieden ist Sagosen mit seiner Premieren-Saison beim Rekordmeister nicht. „So viele Spiele wie in der Bundesliga hatte ich noch nie. Das war eine Umstellung.“ Nicht nur körperlich. Manchmal war mein Körper fit, aber mein Kopf nicht. Damit musste ich erst lernen umzugehen.“

Nur ganz selten hat ein vielversprechender Neuzugang von außerhalb der stärksten Handball-Liga der Welt sich nahtlos beim Rekordmeister einfügen können. Zuletzt Nikola Karabatic 2005. Der Franzose wurde später dreimal zum Welthandballer gewählt.

Sagosen ist trotz aller Selbstkritik dicht dran, prägte das Kieler Spiel auf dem Weg zum Meistertitel. Trotzdem sagt er: „Das erste Jahr in Kiel war ein bisschen wie eine Achterbahn. In meiner letzten Saison in Paris habe ich konstant auf höchstem Niveau gespielt. Da will ich wieder hin.“

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber nicht nur sich selbst hat der Norweger im Blick, er weiß auch um seine Rolle im Gesamtgefüge. „Meine Aufgabe ist es, viele Zweikämpfe im Angriff zu gewinnen, um Platz für die anderen zu schaffen. Und mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich habe die höchsten Erwartungen an mich. Damit kann ich die anderen mitreißen.“ So wie es ihm als Spaßmacher ebenfalls gelingt.