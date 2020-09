Am frühen Sonntagmorgen um 4.30 Uhr trafen die Spieler des THW Kiel am Trainingszentrum in Altenholz ein. Im Gepäck: der Supercup, der zum zehnten Mal in die Kieler Vitrine wandert. Nach dem 28:24 (14:13) gegen den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt war die Freude bei den Zebras groß.