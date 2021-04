Kiel

Für Kreisläufer und Abwehr-Ass Hendrik Pekeler war die Partie des THW Kiel bei TUSEM Essen am Sonntag (31:27) ein „Stresstest“. „Nach dem ersten Angriff dachte ich, ich muss gleich wieder runter vom Feld“, sagte der 29-Jährige, der im Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt im März umgeknickt war und sich am Sprunggelenk des linken Fußes verletzt hatte.

Pekeler: "Noch nicht 100-prozentig sicher"

Fünf Tore erzielte Pekeler in der Sporthalle „Am Hallo“ am Sonntag und trat anschließend die Heimreise an. Von Bundestrainer Alfred Gislason wird „Peke“ in dieser Woche geschont, lässt die bedeutungslosen EM-Qualifikationsspiele gegen Bosnien-Herzegowina und Estland aus – mit Blick auf das kräftezehrende Saisonfinale mit dem THW Kiel und die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer. „Ich freue mich jetzt auf eine Zeit, in der ich ohne Druck an meinem Fußgelenk arbeiten kann“, so Pekeler. Er sei „noch nicht schmerzfrei, noch nicht 100-prozentig sicher“. Am Ende hieß es nach 60 Minuten in Essen dennoch: Stresstest bestanden.