Wenn in Skandinavien gejubelt wird, bedeutet das dieser Tage oft nichts Gutes für den THW Kiel. Und zwar nicht nur in Bezug auf sportliche Ergebnisse. Zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres schnappte ein Klub aus dem hohen Norden den Zebras einen Wunschspieler und absoluten Top-Star weg. Erst unterschrieb Rückraumspieler Sander Sagosen bei seinem Heimatverein, statt in Kiel zu verlängern. Am Montag wurde bekannt, dass Welthandballer Niklas Landin seinen ursprünglich bis 2025 datierten Vertrag bei den Zebras aus familiären Gründen vorzeitig beendet. Auch er zieht „nach Hause“ – nach Aalborg.

Die finanzstarken Projekte im norwegischen Kolstad und dänischen Aalborg haben neben hohen Gehältern für Spieler wie Sander Sagosen und Niklas Landin auch einen Heimat-Faktor zu bieten. Dieser war aus Sicht der Dänen und Norweger jahrelang den norddeutschen Klubs vorbehalten. Wer sich in der Champions League präsentieren wollte, musste in Kiel oder Flensburg spielen. Nun wird es für den THW und die SG Flensburg-Handewitt zunehmend schwerer, die Stars dieser erfolgreichen Handballnationen zu halten. Eine neue Dynamik, die den THW Kiel im Sommer 2023 gleich doppelt trifft.

Sagosens und Landins Abgänge reißen Lücke in der THW-Kaderplanung

„Man sieht, dass sich mehr Konkurrenz auftut. Mit Aalborg und Kolstad gibt es in der Handballwelt zwei neue Global Player. Sowohl bei Niklas als auch bei Sander war das bei Vertragsabschluss mit uns noch nicht absehbar. Der Markt wird dadurch durcheinandergewirbelt“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi angesichts der bevorstehenden Abgänge zweier tragenden Säulen des THW-Kaders.

Der Österreicher macht keinen Hehl daraus, dass sowohl der Weltklasse-Rückraumspieler Sagosen als auch der doppelte Welthandballer und wohl beste Torwart des Planeten Landin eine Lücke in seine Kaderplanung der nächsten Jahre reißen. Wenn nicht gar ein klaffendes Loch zurücklassen. Wie groß es letztlich ausfällt, hängt auch davon ab, wen der THW als Ersatz für Landin verpflichten kann.

„Solche Spieler und Persönlichkeiten sind nicht eins zu eins zu ersetzen. Aber es ist wie immer bei uns: Kein Spieler steht über dem Verein. Die Verpflichtung von Eric Johansson war ein erster Schritt, um auch ab Sommer 2023 eine schlagkräftige Truppe aufzubieten“, sagt Szilagyi über den 21-jährigen Schweden, der im Sommer vom norwegischen Meister und Champions-League-Teilnehmer Elverum nach Kiel kommt. Johansson bringt alle Voraussetzungen für eine große Handballkarriere mit. Gemeinsam mit Nikola Bilyk soll er die nächste Kieler Rückraum-Generation prägen. Ob der Plan so geschmeidig aufgeht wie ein Sagosen-Pass – man weiß es nicht.

Von Schwarzmalerei hält Szilagyi nichts. „Wir müssen den Blick nach vorne richten. Weder Sanders noch Niklas‘ Abgang führen dazu, dass wir den Verein hier zusperren. Die Kurzfristigkeit macht es aber nicht unbedingt einfacher.“

Internationale Top-Keeper sind schwer zu finden

Denn gerade auf der Torwartposition möchte man als ambitionierter Spitzenklub derzeit kein Loch zu stopfen haben. So ziemlich alle internationalen Top-Keeper sind relativ frisch mit neuen Verträgen ausgestattet. Szilagyi gibt sich trotzdem optimistisch: „Wir werden auch nach Niklas‘ Weggang mit zwei Torhütern antreten.“ Er befürchte auch nicht, dass der THW Kiel mit zwei Superstars weniger an Attraktivität für andere Top-Akteure einbüßt. „Ich glaube nicht, dass sich die Abgänge von Niklas oder Sander auf Entscheidungen anderer Spieler auswirken werden. Der THW Kiel bleibt der THW Kiel.“