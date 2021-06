Kiel

Binnen 20 Minuten hat der THW Kiel einen Sieben-Tore-Vorsprung verspielt, zum zweiten Mal innerhalb von zweieinhalb Wochen die Chance auf einen Titel vergeben. Auch am Tag nach der überraschenden Pokal-Pleite im Halbfinale gegen den TBV Lemgo Lippe (28:29) herrschte im Lager der Zebras noch gelähmte Verwunderung über den eigenen Schlendrian, der den Gegner zurück ins Spiel gebracht hatte.

Denn anders als noch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in Paris, als die Kieler in den Schlussminuten stehend k.o. der Dauerbelastung Tribut zollten, konnten sie die Schuld für den verpassten zwölften Pokal-Triumph als haushoher Favorit ausschließlich bei sich selbst suchen.

Eine Halbzeit lang waren sie bärenstark aufgetreten und hatten sich dann offenbar zu früh wie der sichere Sieger gefühlt. „Diese Leichtfertigkeit und wie verantwortungslos wir mit der Führung umgegangen sind, ist das, was mich am meisten enttäuscht“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi nach einer Nacht in der er „kaum zur Ruhe gekommen“ war. „Das ist das Schlimmste im Sport, wenn man nach einer Niederlage das Gefühl hat, nicht alles für den Erfolg gegeben zu haben.“

Fehlende Leichtigkeit beim THW Kiel

Zwei 4:0-Läufe ermöglichte die Zebraherde den Ostwestfalen – einmal zwischen dem 18:24 (41.) und 22:24 (46.), später vom 24:27 (52.) zur 28:27-Führung für den TBV (57.).

Zusammengerechnet zehn Minuten, in denen auch die Bank um Chefcoach Filip Jicha nicht vermochte, die Mannschaft vor aufkeimender Hektik zu schützen. Im Gegenteil, Mitte der zweiten Halbzeit wählte Jicha das Mittel des siebten Feldspielers („Das haben wir nicht besonders schlau gespielt“) – und Gedeon Guardiolas Treffer auf das leere Kieler Gehäuse sorgten beim 22:24 für wachsende Verunsicherung.

„Uns fehlte die Leichtigkeit“, resümierte Jicha nach dem Match. In der Tat, zu selten besannen sich die Zebras auf ihre überbordende Qualität. Zum Beispiel im Kreisläuferspiel, das Hendrik Pekeler zuvor – bei wechselnden Assist-Gebern – mit drei Treffern in Folge gekrönt, den Gegner auf Sechs-Tore-Distanz gehalten hatte. Oder bei einem Ekberg-Einläufertor in blinder Harmonie mit Kapitän Domagoj Duvnjak (26:23-Führung/49.).

Nur eine Landin-Parade im zweite Durchgang

Doch das Kieler Positionsspiel zerfaserte mit zunehmender Spieldauer, allzu stereotyp suchten die Rückraumspieler Miha Zarabec und Sander Sagosen ihr Heil in Einzelaktionen. „So einen Leistungsabfall darfst du dir nicht erlauben“, zürnte Jicha. Sagosen-Fehlpass (53.), Sagosen-Fehlwurf gegen Peter Johannesson (53.), Zarabec (57.) und Wiencek (58.) an den Pfosten.

Jetzt fehlte dem Titelverteidiger auch das Spielglück. Und: ein starker defensiver Rückhalt zwischen den Pfosten. Zu oft wurde Niklas Landin von seinen Vorderleuten im Stich gelassen – aber nur noch eine einzige Parade nach der Pause spricht dennoch eine deutliche Sprache. Dario Quenstedt bekam indes nur bei einem Siebenmeter eine Chance, ins Geschehen einzugreifen.

Szilagyis tun die Kieler Fans leid

„Man darf da jetzt nicht Einzelne herausheben. Die zweite Halbzeit war kollektiv nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, sagt Szilagyi. „Jeder muss sich selbst hinterfragen, ob er wirklich in jeder Minute alles in dieses Spiel geworfen hat und nicht vielleicht doch schon an den nächsten Tag oder einen anderen Wettbewerb gedacht hat. Das tut mir auch für die Fans unglaublich leid, die viel Geld bezahlt haben und von uns enttäuscht wurden. Sie hätten es verdient gehabt, den THW auch am zweiten Tag noch einmal zu sehen.“

Nach der „riesengroßen Titelchance“ (Szilagyi) im Pokal bleibt den Kielern noch die Hoffnung auf die Meisterschaft, um zum Saisonende am 27. Juni nicht mit leeren Händen dazustehen.

In der Liga wartet der SC Magdeburg

In der Liga müssen sie am Dienstag (20.30 Uhr) allerdings beim heimstarken SC Magdeburg antreten, der noch auf der Euphoriewelle des EHF-Cup-Triumphes surft. Dass der THW die bittere Pokal-Pleite bis dahin verarbeitet hat, scheint unmöglich.

„Das wird noch lange nachhängen“, sagt Szilagyi, betont aber auch: „Die Mannschaft muss jetzt zwischen den Wettbewerben switchen, einen positiven Ansatz für die Liga finden.“ Die Ausgangslage habe sich nicht verändert. „In der Liga sind wir ja nach wie vor auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, die Mannschaft schafft es, sich für die monatelange, harte Arbeit eines jedes Einzelnen im Team zu belohnen.“ Einen freien Tag gewährten sich die Zebras. Ab heute beginnt die Aufarbeitung.