Der Ärger nach der Niederlage gegen die Füchse ist bei THW-Kiel-Kreisläufer Hendrik Pekeler schon (fast) verraucht. Der 30-Jährige blickt nach vorn, will eine „richtig gute Saison“ am Ende möglichst mit Platz zwei in der Bundesliga und einem Titelgewinn (wenn nicht sogar zwei) abschließen.