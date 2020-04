In Molfsee wird gesägt und geschraubt. Folgen der Krise um die Corona-Pandemie. Patrick Wiencek, Handball-Profi vom THW Kiel, war zuerst in die Quarantäne gezwungen, hält sich nun im handballerischen „Home Office“ fit. Wohnzimmer statt Wettkampf in Zeiten des Coronavirus.