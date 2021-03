Kiel

Sie leben in Berlin, und dann kam auch noch Corona – wie viele Spiele vom THW konnten Sie in Ihrer Zeit als Aufsichtsrätin überhaupt schon sehen?

Gaby Papenburg: Als ich anfing, waren ja noch Zuschauer zugelassen. Da habe ich zwei Spiele in Kiel gesehen und schweren Herzens auch die 28:29-Niederlage hier in Berlin. Unter Corona-Bedingungen war ich beim Heimspiel gegen Flensburg. Seit dem kompletten Lockdown habe ich meinen Sky-Account von Fußball auf Handball erweitert und schaue dort die Spiele.

Wie kam es, dass Sie trotz der Entfernung beim THW Kiel gelandet sind?

Da war Marc Weinstock (Aufsichtsratsvorsitzender, d. Red.) die treibende Kraft. Der wollte den freien Platz im Aufsichtsrat gerne mit einer Frau besetzen. Aber es war offenbar schwer, eine passende zu finden. Dann hat er bundesweit in Netzwerken nachgefragt, bei denen Frauen gelistet sind, die sich für Aufsichtsratsposten im Sport interessieren. Über den Verband deutscher Unternehmerinnen landete er bei mir. Wir haben lange telefoniert, und ich war sofort angetan. Als interessierte Sportjournalistin sind mir der THW Kiel und der Handball generell sowieso schon präsent gewesen. Wir haben bei „Ran“ ja nicht nur Fußball gemacht.

Was reizt Sie an der Gremienarbeit?

Entscheidungsfindung in solche Gremien schien mir schon in meiner Zeit als Sportjournalistin oft schwer nachvollziehbare, krude Wege zu nehmen. Es reizt mich, die Seite zu wechseln, in solche Prozesse eingebunden zu sein, sie mitzugestalten. Mit dem Wunsch des Gestaltens bin ich beim THW durch die Corona-Krise schon voll auf meine Kosten gekommen. Wir standen plötzlich vor existenziellen Fragen. Inzwischen tagen wir nicht mehr alle 14 Tage, aber ein Normalbetrieb ist immer noch nicht in Sicht.

Der Sport zieht sich ja wie ein roter Faden durch ihre Karriere...

Stimmt. In meiner Jugend war ich Leistungsschwimmerin. Ich habe nie Fußball gespielt, das darf man heute ja betonen. Als ich damals Fußball-Moderatorin wurde, war das noch die Kernkompetenz-Frage, die immer nur mir gestellt wurde, meinen männlichen Kollegen nie. Sport ist auch in unserer Patchwork-Familie mit fünf Söhnen allgegenwärtig.

Sie waren die erste Moderatorin einer reinen Fußball-Sendung im deutschen Fernsehen, beim THW die erste Frau im Aufsichtsrat und nun kandidieren Sie für das Amt der Präsidentin des Berliner Fußballverbandes. Als solche wären Sie auch die erste Frau in einem DFB-Landesverband. Sehen Sie sich als Pionierin?

Als Moderatorin habe ich mich nie als Pionierin gesehen. Da bin ich eher unbedarft durch den ganzen Hype gegangen, wollte einfach nur meinen Job gut machen. Die Berufung zur Aufsichtsrätin habe ich schon eher als etwas Besonderes wahrgenommen, wenngleich es in anderen Branchen schon als Selbstverständlichkeit gilt. Bei der Kandidatur ist das jetzt etwas anders. Es gibt wirklich keine Frau in den Landesverbänden, auch keine in den Regionalverbänden darüber und beim DFB sowieso nicht. Erst nach meiner Entscheidung für die Kandidatur habe ich gemerkt, welche Dynamik das entfaltet.

Wie fielen die Reaktionen aus?

Claudia Neumann, die Fußball-Kommentatorin vom ZDF, hat mich sofort angemorst und für ihre Dokumentation „Frauen im Männerfußball – wann kommen da mehr?“ verpflichtet. Darin sagt Katja Kraus, die beim HSV als bisher einzige Frau mal im Vorstand eines Bundesliga-Klubs gesessen hat: „Meine Töchter sind fest davon überzeugt, dass man Bundeskanzlerin werden kann, glauben aber nicht daran, dass man einen Fußball-Klub leiten kann.“ Das fand ich sehr bezeichnend. Es braucht sichtbare Vorbilder. Deshalb ist es vielleicht doch unsere Aufgabe, in den Fokus zu rücken, was wir erreicht haben und uns dafür stark zu machen, dass es weitergeht.

Papenburg: "Brauchen mehr Frauen in den verantwortlichen Positionen

Bundesweit bekomme ich viel Zuspruch. Bei denen, die es angeht, sind die Reaktionen sehr gemischt. Es geht um Vereine, die in ihren Strukturen oft sehr patriarchisch geführt werden, oft seit 20 Jahren vom selben Präsidenten. Die sind beim Thema Veränderung erst mal abwartend. Da kommt auch Widerstand. Ich wage wirklich keine Prognose, ob ich gewinnen kann. Vor allem will ich etwas anstoßen, Leben in die Bude bringen. Und das habe ich schon allein durch meine Kandidatur. Wenn der Berliner Fußballverband dadurch seine Lust daran entdeckt, kreativ zu sein, ist schon mal viel gewonnen.

Ist der Fußball in Sachen Gleichstellung ein besonders harter Brocken?

Es geht nicht darum, dass wir mehr Frauen im Sport oder im Fußball brauchen. Wir brauchen nur mehr Frauen in den verantwortlichen Positionen, damit die wiederum andere Frauen nach sich ziehen können. Das klappt bei den Männern wunderbar und muss auch bei den Frauen funktionieren. Dazu braucht es natürlich auch die Bereitschaft und Frauen, die sich dieses Themas annehmen.

Wenn Sie gewinnen, bleiben Sie dann trotzdem im THW-Aufsichtsrat?

Auf jeden Fall, das ist eine Herzensangelegenheit. Gerade durch diese intensive Corona-Zeit haben wir als Aufsichtsrat zu dem Klub schnell eine extreme Nähe entwickelt. Mein Highlight war bisher das Champions-League-Finale. Da lief unser Aufsichtsrats-Chat heiß, wir haben gemeinsam mitgefiebert wie wir es sonst in der Halle getan hätten. Und: Es ist wirklich großartig zu beobachten, wie die Mannschaft mit allen Unwägbarkeiten umgeht. Dass sie sich souverän mit den Gegebenheiten arrangiert und auch unter hohem Druck gelassen bleibt, ist mehr als außergewöhnlich. Davor habe ich großen Respekt.