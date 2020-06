"Als Trainer läuft das Geschäft anders"

Kiel

Abschluss einer denkwürdigen Saison. Filip Jicha erscheint zum Interviewtermin im Schiffercafé am Tiessenkai als Easy Rider mit dem Motorrad. Der 38-jährige Tscheche ruht in sich: trotz ungewisser Zukunft, trotz der Sorge um das Coronavirus. Und er verrät: Sein Kader steht, und daran werde sich auch nichts mehr ändern.

Herr Jicha, Sie wurden von der Corona-Pandemie ausgebremst. Wie hat sich das auf Ihr Leben ausgewirkt?

Anzeige

Gewaltig! Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich so lange am Stück mit meiner Familie zu Hause, schlafe in meinem eigenen Bett. Ich hatte schon einmal ein Jahr Auszeit, um meine Ideen reifen lassen zu können. Aber diese Situation jetzt ist etwas anderes. Die ersten paar Wochen habe ich die erzwungene freie Zeit wirklich genossen.

Weitere KN+ Artikel

Ihre Familie dürfte sich über die neu gewonnene Zeit mit Ihnen gefreut haben, oder?

Ich habe den Tag immer so gestaltet, dass ich mich auch um Handball gekümmert habe. Ich will die Zeit nicht verschenken. Sechs, sieben Wochen lang haben wir uns zu Hause von allem distanziert. Ich habe in den ersten zwei, drei Wochen für die Familie gekocht – morgens, mittags, abends. Spanische Gerichte, Meeresfrüchte. Keiner durfte in die Küche, und ich habe immer gesagt: Bistro Jicha hat wieder geöffnet. Nach drei Wochen war der Spaß aber auch nicht mehr so groß. Außerdem habe ich relativ viel zugenommen, ich musste weg davon. Auch Familienfilme auf Netflix waren am Anfang sehr beliebt – aber das ist jetzt auch vorbei.

Danach kam schon auch eine Phase, in der mir die Decke ein bisschen auf den Kopf fiel. Ich habe gemerkt: Ich vermisse den Handball. Ich musste mich sortieren, das Wetter wurde schlecht. Alles war auf einmal so weit weg. Jetzt denke ich aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind, das Virus in den Griff zu kriegen. Und ich bin ausgeruht, Feuer und Flamme.

Jicha hat fünf Szenarien in Planung

Sie müssen eine Zukunft planen, bei der sogar der Start in die nächste Saison völlig ungewiss ist – wie gehen Sie diese Aufgabe an?

Du planst es fünfmal. Ich habe jetzt fünf Szenarien. Die Sommervorbereitung steht. Meine Mannschaft hatte ihr letztes Training am 13. März. Sollte die Bundesliga erst im Dezember oder sogar erst im Februar wieder starten mit einem neuen Modus, müsste ich noch einmal umdenken. Es ist einfach ein Riesenunterschied zwischen Fithalten und Waldläufen und handballerischen Bewegungen. Diese lange Pause ist etwas, was man im Profisport allenfalls von den Streiks in den amerikanischen Ligen kennt. Darum müssen wir uns jetzt auch an ihnen ein wenig orientieren. Der Körper ist einfach nicht an diese lange Pause gewöhnt. Viele werden das leider nicht überstehen. Darum muss man sich als Trainerteam noch mehr Gedanken machen, wie wir die Spieler auffangen.

Wann wünschen Sie sich den Re-Start?

So schnell wie möglich! Aus sportlicher Sicht fände ich es gut, wenn die Athleten nicht am Ende viele Spiele in einer sehr kurzen Zeit haben. Es wäre programmiert, dass sie das nicht überleben. Aber im Moment muss sich nicht das Wirtschaftliche an den Sport anpassen, sondern umgekehrt. Am liebsten wäre mir ein Start im September, aber ich weiß, dass das nicht möglich ist.

Haben Sie das Gefühl, für jedes Szenario gut aufgestellt zu sein?

Das bin ich. Das ist mein Job. Ich sehe diese Zeit nicht als Krise, sondern als Herausforderung. Man braucht viel Phantasie. Ich habe mich intensiv mit allen Szenarien beschäftigt, die einen Saisonstart bis November vorsehen. Später wäre eine herkömmliche Saison nicht mehr möglich.

Deutscher Meister, Trainer des Jahres: Haben Sie die Bilanz Ihrer Premierensaison als Coach überhaupt schon realisiert?

Ein wenig. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich es schade, dass wir ausgebremst wurden. Meinen Jungs wurde die Möglichkeit genommen, um noch mehr zu spielen. Ich sage nicht, dass wir etwas gewonnen hätten. Aber ich bin mir sicher, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Meine Belohnung sind nicht persönliche Auszeichnungen, sondern die Energie in der Kabine. Dafür lohnen sich zehn, zwölf Monate harte Arbeit und Opfer. Ich war mit unserem Flow, unserem Arbeitsambiente sehr zufrieden. Oft hatte ich das Gefühl, dass mich die Jungs nicht brauchen. Es ist mein Ziel als Trainer, das zu merken.

"Begleite meiner Spieler nur"

Was haben Sie über sich gelernt? Wo mussten Sie Ihre Meinung ändern, umsteuern?

Ich habe nichts erlebt, was ich nicht erwartet habe. Aber ich lerne jeden Tag dazu. Das ist meine Lebenseinstellung. Die Rolle des Cheftrainers fordert, dass man sein Ego ein bisschen unterdrückt. Ohne meine Erfahrung als Spieler könnte ich diesen Job niemals ausüben. Damals war mein Ego sehr groß. Als Trainer läuft das Geschäft anders. Wo ich mich ändern musste? Wenn etwas, was ich mir vorgenommen habe, mit der Mannschaft nicht funktioniert, kann ich nicht stur bleiben, sondern muss etwas anderes probieren. Das habe ich gelernt. Der gegenseitige Respekt hilft dabei sehr. Die Gegenwart gehört nicht mir, sondern meinen Spielern. Ich begleite sie nur.

Was war in Ihrem neuen Leben der schönste Moment?

Die schönste Entdeckung ist, dass es mir tatsächlich Spaß bringt. Das konnte ich nicht wissen, auch wenn ich ein Bauchgefühl hatte. Ich bin jetzt ein Handballtrainer, aber realisiere das noch gar nicht. Ich lebe und mache das, es macht mir Spaß. Aber ich nehme mich noch nicht als Handballtrainer wahr.

Jicha plant mit Nilsson und Zarabec

Planen Sie noch mit der Mannschaft, wie sie ursprünglich konzipiert war? Oder wird es vor dem Re-Start Abgänge geben – beispielsweise Lukas Nilsson oder Miha Zarabec, um die sich Abschieds-Gerüchte ranken?

Wir werden mit dem Kader starten, der jetzt so steht. Da müsste schon etwas passieren, von dem ich jetzt gerade nichts weiß und wovon ich derzeit nicht ausgehe.

Das heißt mit Sander Sagosen als Neuzugang und auch nach wie vor mit Zarabec und Nilsson?

Ja. Ich hätte gerne auch noch Pavel Horak für eine weitere Saison als Abwehr-Backup. Aber da laufen noch die Gespräche und es hängt auch davon ab, wann wir wieder spielen können. Dabei bleiben wird Sven Ehrig auf Rechtsaußen, sicherlich mit Zweitspielrecht für den TSV Altenholz. Diese Chance hat er sich verdient.

Wie verbringen Sie den Sommer?

Ich fahre morgen zu meinen Eltern nach Pilsen, später kommt Hana mit den Kindern nach. Außerdem spiele ich traditionell eine Woche Golf mit einigen befreundeten Ex-Handballern. Besonders freue ich mich, dass ich meine Eltern mal länger als nur drei Tage sehen kann. Vielleicht baue ich etwas mit meinem Vater Miroslav. Wir haben uns schon eine Zapfanlage gekauft. Dafür wollen wir vielleicht ein richtiges Zapfpult bauen – natürlich nur für Pilsner Urquell (lacht).

Interview: Merle Schaack und Tamo Schwarz

Mehr Nachrichten über den THW Kiel lesen Sie hier.