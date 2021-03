Kiel

Während die Bundesliga durch den pandemiebedingt verdichteten Spielplan für den THW Kiel nur noch im „NBA-Modus“ (Trainer Filip Jicha) zu bestreiten ist, hinkt der Handball der nordamerikanischen Basketball-Liga in Sachen Statistik weit hinterher. Einer, der sich anschickt, das zu ändern, ist Julian Rux.

Der Statistik-Freak nutzte die Pandemie, um sich mit dem Zahlenwerk hinter den sportlichen Ergebnissen so ausführlich zu beschäftigen, dass er inzwischen den Blog handballytics.de betreibt, für die Handball-Bundesliga eine Zahlen-Kolumne schreibt und sogar mit Trainern wie Bennet Wiegert vom SC Magdeburg im Austausch steht. Für unsere Zeitung hat der 28-Jährige die 28:31-Niederlage des THW Kiel im Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt am Wochenende ausgewertet und analysiert.

Ungewöhnlich viel wechselnder Ballbesitz für ein Top-Spiel

Das Derby hat seine eigenen Gesetze – und das schlug sich bei der 104. Auflage des Traditionsduells auch in den Zahlen nieder. So war beispielsweise die Anzahl der Ballbesitze pro Mannschaft mit je 54 in den 60 Spielminuten überdurchschnittlich hoch.

Normalerweise pendelt sie in den 40er-Werten. „In Top-Spielen ist die Zahl der Ballbesitze in der Regel niedriger, weil beide Mannschaften sehr darauf bedacht sind, keine Fehler zu machen“, sagt Rux. Das war im Nordderby anders: Besonders die Anfangsphase war von technischen Fehlern geprägt und erklärt diese hohen Werte.

THW ohne Glück bei den Abprallern

Die Kieler Spieler taten sich nach der Partie schwer, zu erklären, warum sie über weite Strecken einem Rückstand hinterher liefen. Hier hilft ein Blick auf Rux’ Zahlen: Zwar hatte die SG einen höheren Anteil an Ballverlusten, profitierte dafür aber von einer besseren Wurfquote und war zudem bei Abprallern und zweiten Chancen nach Fehlversuchen aufmerksamer: In 11,1 Prozent ihrer Fehlversuche holten sich die Flensburger den Ball zurück. Der THW Kiel war nicht so wach, schaffte das nur in 3,7 Prozent. „Eigentlich holt Kiel ligaweit die viertmeisten Abpraller, Flensburg liegt da nur auf Platz 16“, sagt Rux.

Zudem fehlten den Zebras zwei Faktoren, die ihnen sonst oft zum Sieg verhelfen. Zum einen: leichte Tore von der Siebenmeterlinie. Den einzigen Strafwurf, der den Kielern zugesprochen wurde, vergab Niclas Ekberg. Zum anderen: X-Faktor und Weltklasse-Torwart Niklas Landin. Dario Quenstedt konnte sich nicht auszeichnen, bevor er verletzt vom Feld musste. Mattias Andersson lieferte für einen Aushilfs-Keeper im Alter von inzwischen 43 Jahren eine starke Leistung ab, im Vergleich mit Benjamin Buric und Torbjörn Bergerud bei der SG aber keine überragende.

Flensburger Abwehr zwang THW in schlechte Wurfpositionen

Das mag auch an seinen Vorderleuten gelegen haben. Denn das Abwehr-Bollwerk der Kieler offenbarte größere Lücken als sonst. Vor allem die 3:2:1-Abwehr, sonst regelmäßig der taktische Kniff, um den Gegner zu Ballverlusten zu zwingen und den Tempogegenstoß-Wirbel anzuschmeißen, blieb in Flensburg wirkungslos. Nur einmal gelang den Zebras ein Steal. Während die SG gegen die 6:0-Variante in nur 47,8 Prozent ihrer Angriffe zum Torerfolg kam, stieg dieser Wert gegen die 3:2:1-Abwehr auf 57,1 Prozent. Besonders stark war die SG im Tempospiel, aus dem sie zu 82 Prozent erfolgreich abschloss.

Wie schwer sich der THW-Angriff indes gegen die hellwache Flensburger Abwehr tat, schlägt sich in der Zahl der Kieler Abschlüsse über die Außenpositionen nieder. 13,3 Prozent ihrer Angriffe vollendeten die Zebras über die Flügel. „Normalerweise wirft der THW in etwa halb so oft von außen“, sagt Rux. „Das spricht dafür, dass er keine anderen Lösungen als über schlechte Winkel von außen gefunden hat.“ Die Folge: Nur jeder zweite Wurf von Rune Dahmke und Co. fand sein Ziel, was zur schlechten Chancenverwertung der Kieler beitrug, die am Ende die Partie entschied.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schnelle Abschlüsse wenig erfolgreich

So ging die (vereinfachte) Handball-Erfolgsformel „hohe Wurfquote + geringer Anteil an Ballverlusten = Sieg“ am Sonnabend für den THW nicht auf. „Unterm Strich hat der THW zwar schneller abgeschlossen als Flensburg – aber eben nicht so erfolgreich. Und auch die Torhüterleistung war mitentscheidend“, sagt Rux. „Ich denke, dass Niklas Landin schon einen Unterschied hätte machen können.“ Der dänische Keeper musste am Sonnabend noch in Corona-Quarantäne ausharren, die seit dieser Woche aber beendet ist.