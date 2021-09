Die nächste Etappe ihrer „Mission Gruppensieg“ führt die Handballer des THW Kiel am Donnerstag nach Montpellier. Dort treffen sie auf einen Gegner mit traditionell großen Ambitionen, der gerade aber in der Krise steckt. Unser Gegner-Check liefert die Gründe.

In Montpellier herrscht Krisenstimmung

Von Merle Schaack