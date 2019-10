Till Klimpkes Karriere-Turbo

Wetzlar

Große Töne spucken – das ist nicht die Art von Till Klimpke. "Bei mir läuft es gerade ganz gut", sagt er, wenn man mit ihm über seine derzeitige Form im Tor der HSG Wetzlar spricht. Große Taten auf dem Feld sind schon eher seine Sache. 13 Würfe der Kieler Handballer parierte er, als sich der THW Kiel vor zwei Wochen in Wetzlar ins Pokal-Viertelfinale quälte. Zwölf waren es bei der 26:29-Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen, gar 15 im letzten Liga-Spiel der HSG, als die Hessen die MT Melsungen zuerst demontierten, die zwischenzeitliche Sieben-Tore-Führung in der zweiten Halbzeit aber wieder hergaben und letztlich mit 26:31 verloren.

Dass der erst 21-jährige Klimpke innerhalb von zwei Profi-Jahren zum Stammtorwart wurde, hat auch mit Verletzungen zu tun. Schon vergangene Saison rückte er in den Fokus, als sich sein Gespannspartner Tibor Ivanisevic verletzte. In dieser Saison brach sich Ivanisevic am sechsten Spieltag in Balingen einen Mittelhandknochen, seitdem ist Klimpke im Tor auf sich allein gestellt.

Die HSG Wetzlar hat das jüngste Torwart-Gespann der Liga

"Eigentlich wollten wir mit Tibur als Nummer eins arbeiten und Till dahinter langsam aufbauen", sagt HSG-Trainer Kai Wandschneider. Stattdessen zündete Klimpke den Karriere-Turbo. "Er macht das überragend", sagt Wandschneider. "Vor allem, wenn man bedenkt, dass Torhüter eigentlich vier bis fünf Jahre später als Feldspieler so ein Niveau erreichen. Im Handballer-Lebensalter haben wir eigentlich einen 16-jährigen Torwart."

Auch Klimpke-Backup Anadin Suljakovic, vor der Saison aus Katar für die U23 verpflichtet, ist erst 21 Jahre alt. Gemeinsam bilden sie das jüngste Torwart-Gespann der Liga.

Eine HSG-Wetzlar-Familie

Das Talent wurde dem gebürtigen Gießener Klimpke direkt in die Wiege gelegt. Vater Wolfgang gehört in Wetzlar zu den Vereinslegenden. 30 Jahre lang spielte der Kreisläufer für den Klub. Seine Frau und Tills Mutter Ruth leitet die HSG-Geschäftsstelle, Bruder Andreas, ehemaliger HSG-Linksaußen ist Jugendkoordinator. Und auch Tills jüngerer Bruder Ole wirft für die Nachwuchsmannschaften aus dem Rückraum seine Tore.

Till Klimpke ist nicht der einzige Torwart in der Handball-Familie. Opa Hans stand beim TSV Dutenhofen, einem der Vorgänger-Klubs der heutigen HSG im Tor – damals noch auf dem Feld und nicht in der Halle. Auch Till hat nie auf einer anderen Position gespielt. "Ich war schon bei den Minis einer der größten. Und deshalb hat man mich ins Tor gestellt", erzählt der Zwei-Meter-Mann. "Ich habe mich da von Anfang an wohlgefühlt."

Ausbildung als zweites Standbein

Ansonsten kommt Till Klimpke aber ganz nach dem Vater. "Er hat immer viel in der Landwirtschaft gearbeitet. Dieses Interesse habe ich mitbekommen", erzählt Till, der eine Ausbildung zum Land- und Baumaschinen-Mechatroniker abgeschlossen hat und weiterhin auf 450-Euro-Basis im Betrieb arbeitet. "Man weiß ja nie, wie es weitergeht. Das hat man ja gerade erst bei Simon Ernst wieder gesehen", sagt er. Der Rückraumspieler der Füchse Berlin riss sich jüngst zum dritten Mal das Kreuzband. Das Karriereende droht. "Man braucht ein Zweites Standbein, damit man was in der Hand hat", findet Klimpke. Ein drittes soll in Form eines Studiums hinzukommen, am liebsten Maschinenbau.

Bei Prokop auf dem Zettel

Den meisten Platz in Till Klimpkes Leben nimmt derzeit aber der Handball ein. Auch auf den Zettel von Bundestrainer Christian Prokop hat er sich schon gespielt. Bei den Länderspielen gegen Israel und den Kosovo im Juni stand er erstmals im Tor der A-Nationalmannschaft.

Sein Weg scheint angesichts der Wetzlarer Torwartschule, aus der durch die Ausbildung von Torwarttrainer Jasmin Camdzic zuletzt Ex-THW-Keeper Andreas Wolff und anschließend Flensburgs Benjamin Buric hervorgingen, vorgezeichnet.

Traum von der Champions League

"Wenn sich die Chance bietet, würde ich gerne irgendwann in der Champions League spielen", sagt Klimpke. "Ob das mit der HSG geht, ist dann die Frage." Bis 2023 läuft sein aktueller Vertrag in Wetzlar. "Was dann kommt, darüber mache ich mir noch gar keine Gedanken. Ich will einfach die Zeit hier genießen."

Das nächste Highlight steht mit dem Liga-Spiel gegen den THW Kiel am Donnerstag (19 Uhr) direkt bevor. Ein paar Würfe der Zebras aus dem letzten Duell im Pokal habe er noch abgespeichert, verrät Klimpke. "Aber ich schaue mir noch mal genau die Videos an. Denn das werden sie von mir sicherlich auch tun."