Für Juri Knorr wird das Gastspiel mit GWD Minden bei Handball-Meister THW Kiel am Sonntag ein besonderes Erlebnis. Der Sohn von Ex-Zebra Thomas Knorr kennt den Kieler Handball-Tempel bislang nur als Zuschauer. Mit seinem Klub will er sich in der Liga etablieren und in Kiel ohne Druck aufspielen.