Der SC Magdeburg war Fünfter, dann Vierter, in der Vorsaison Dritter der Handball-Bundesliga. Und was kommt als nächstes? Zunächst einmal die Partie gegen den THW Kiel am Sonnabend (18.10 Uhr) in der Magdeburger Getec Arena. Magdeburg? Da war doch was!