Patrick Wiencek hat beim 29:15-Sieg des THW Kiel gegen den HC Erlangen am Sonntagnachmittag eine Gehirnerschütterung erlitten. Damit fällt der Kreisläufer des THW für das Top-Spiel in der Champions League gegen Veszprém am Mittwoch aus. Wann er wieder einsatzbereit sein wird, ist noch unklar.