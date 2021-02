Aalborg

Spätestens seit vergangener Woche weiß wirklich jeder Handball-Fan, wo Aalborg liegt. Mit der Verpflichtung des dänischen Top-Stars Mikkel Hansen ab Sommer 2022 sowie dem offenen Interesse an erfahrenen Bundesligaspielern wie Jesper Nielsen, Max Darj oder Kristian Bjørnsen setzten die Norddänen mehr als nur eine Duftmarke.

Für Kenner der Szene kommen die Aalborger Ambitionen, sich in möglichst naher Zukunft fürs Champions-League-Final-Four in Köln zu qualifizieren und es in absehbarer Zeit auch zu gewinnen, gar nicht so überraschend.

Geschäftsmann sorgt für finanzielle Sicherheit

Denn mit dem Kaufmann und Aufsichtsratsvorsitzenden Eigild B. Christensen verfügt der Klub seit 2010 über einen potenten Sponsor, der bereits mehr als zehn Millionen dänische Kronen (rund 1,3 Millionen Euro) in die Tribüne der Heim-Arena Giganteum investierte. Damit trug der 67-Jährige, den der Verkauf der Druckerei Color Print im Jahr 2006 zum Millionär machte, maßgeblich dazu bei, dass sich der Verein zum Zuschauer-Krösus der dänischen Liga (im Schnitt 3800 pro Liga-Spiel) entwickelte.

Nun wollen die Dänen noch größere Sprünge machen, die Euphorie um Aalborg Håndbold erinnert ein bisschen an die Zeiten, in denen sich AG Kopenhagen mit Schmuck-Millionär Jesper Nielsen als Mäzen anschickte, die Handballwelt zu erobern.

Hansen-Transfer lässt Kasse klingeln

Doch allein auf Christensens Geld will man sich beim fünfmaligen dänischen Meister nicht verlassen. So soll der Hansen-Transfer allein aus zusätzlichen Ticket-Verkäufen und Merchandise-Erträgen gestemmt werden.

Tatsächlich lässt der Top-Transfer bei seinem zukünftigen Klub schon jetzt die Kasse klingeln. Innerhalb von zwei Tagen waren alle 5000 Dauerkarten für die nächste Spielzeit vergriffen, obwohl Hansen da noch für Paris aufläuft. Die Tickets enthalten allerdings ein Vorkaufsrecht für die erste Saison mit dem Superstar. Der Klub will nun noch mehr Plätze schaffen, das Gigantium eventuell sogar weiter ausbauen.

Sechs WM-Finalisten im Kader

Doch auch ohne Hansen stellen die Dänen schon jetzt eine schlagkräftige Truppe mit sechs WM-Finalisten (Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup und Nikolaj Læsø für Dänemark sowie Mikael Aggefors, Felix Claar og Lukas Sandell für Schweden) im aktuellen Kader. In der aktuellen Königsklassen-Saison mauserte sich Nikolaj Læsø (46 Tore) zum Top-Scorer, auch Torwart Simon Gade hat einen großen Anteil daran, dass die Mannschaft von Trainer Stefan Madsen mit im Rennen um den dritten Platz der Gruppe B ist.