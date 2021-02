Kiel

Die gute Nachricht kam am Dienstagvormittag: Alle Corona-Tests vom Montag aus dem Kader des THW Kiel waren negativ. Ein Fünkchen mehr Hoffnung, dass sich kein weiterer Spieler des Handball-Rekordmeisters infiziert hat, vorerst aber auch nicht mehr.

Denn seitdem ein Zebra am Freitag positiv getestet wurde, befinden sich alle Spieler in Quarantäne. Zum zweiten Mal in dieser Saison heißt es für sie Heim- statt Mannschaftstraining, Wohnzimmer statt Auswärtsreise, Hoffen auf negative Testergebnisse statt auf zwei Punkte. Im Fall von Torwart Dario Quenstedt auch Fische füttern statt Bälle halten. Der 31-Jährige verrät, wie er das Beste aus seinem Quarantäne-Alltag macht.

Durchstrukturierter Tagesablauf

„Das Wichtigste ist, dass man einen Rhythmus hat“, sagt der gebürtige Magdeburger, der seine zweite Saison beim THW Kiel spielt. Und so hat er seinen Vormittag gut durchgeplant, das tägliche Sportpensum und ein bisschen Büroarbeit schon vor der Mittagspause absolviert.

Nach dem Frühstück geht es auf den Home-Trainer, eine Stunde Radfahren, dann folgen Arbeit mit Langhantel und Wackelbrett. „Die Belastung muss jetzt höher sein als in der ersten Quarantäne im Dezember“, erklärt er. „Damals hatten wir viele Spiele, die Pause tat dem Körper sogar ganz gut. Jetzt haben wir drei, vier Wochen Vorbereitung hinter uns und müssen mehr Gas geben, um richtig fit zu sein, wenn wir wieder spielen dürfen.“

Keine optimalen Bedingungen

Quenstedt hat sich sein Büro zum Sport-Zimmer umfunktioniert, trainiert mit Blick auf ein Foto von der Meister-Ehrung und die dazugehörige Medaille an der Wand. Zwei Tage nach dem Ende der 14-tägigen THW-Quarantäne ist das Heimspiel gegen seinen Ex-Klub, den SC Magdeburg, angesetzt.

Aus der Quarantäne direkt ins Top-Spiel – kann ein Sportler das überhaupt leisten? „Das würde sicherlich irgendwie gehen“, sagt Quenstedt. „Aber eine optimale Vorbereitung auf ein Bundesligaspiel ist das natürlich nicht.“

So fehlt dem Keeper zu Hause zum Beispiel der Platz, um mit den „Handplatten“ von Torwarttrainer Mattias Andersson die Auge-Hand-Koordination zu schulen, indem er sich an der Wand kleine Bälle selbst zurückspielt. „Die Möglichkeiten sind eingeschränkt“, sagt Quenstedt. „Aber das lässt sich nicht ändern.“

Zwei Aquarien sorgen für Abwechslung

Nach seinem Sport-Programm und wenn Ehefrau Katharina und die Kinder Bosse und Fia in der Kita sind gerne mal zu einem Buch, hat seit der letzten THW-Quarantäne aber auch ein neues Hobby dazugewonnen. Seit sich Tochter Fia zu Weihnachten Fische wünschte, ist Quenstedt auf bestem Weg zum Aquarianer.

Eines mit 35 Litern Wasser und einem roten Kampffisch sowie ein 120-Liter-Aquarium mit Guppys, Schmetterlingsbuntbarschen und Schnecken sorgen für Abwechslung im Vergleich zur ersten Quarantäne-Zeit: Sauber machen, Pflanzen schneiden, Fische füttern. „Wenn man anfängt, sich damit viel zu beschäftigen, merkt man erst, wie viel man nicht weiß und worauf man alles achten muss“, sagt der Torwart.

Und auch wenn Quenstedt Spaß an den Fischen hat – noch mehr Spaß hätte er, wenn er die Saison mit den Zebras wie geplant zu Ende spielen könnte. Noch hält er das für realistisch. „Wenn nicht noch mehr Mannschaften für drei, vier Wochen in Quarantäne müssen.“ In Grübeleien verfällt er dennoch nicht. „Das können wir nicht beeinflussen, also versuche ich einfach, mich so gut wie möglich vorzubereiten.“