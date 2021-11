Kiel

Bei den Heimspielen des Handballmeisters THW Kiel herrscht ab sofort wieder Maskenpflicht für die Fans. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Aufgrund der aktuell steigenden Corona-Fallzahlen, auf Anraten der medizinischen Abteilung sowie in Abstimmung mit dem Institut für Infektionsmedizin der Christian-Albrechts-Universität habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, hieß es in einer Mitteilung.

Zuletzt hatte der Verein das Tragen einer Maske lediglich empfohlen. Bereits ab dem Heimspiel gegen den Bergischen HC am Donnerstag (19.05 Uhr) gilt: In die Wunderino-Arena kommt nur, wer eine medizinische- oder FFP2-Maske trägt. Beim Essen und Trinken kann die Maske abgesetzt werden. Einzig Kinder unter drei Jahren benötigen keine Maske.

Der THW Kiel setze auf das Verständnis seiner Fans „für diese Maßnahme, die einen Beitrag zum Infektionsschutz leistet und darüber hinaus helfen kann, dass der THW Kiel den Spielbetrieb auch weiterhin unter nahezu normalen Bedingungen und vor vollen Rängen fortsetzen kann“, hieß es.