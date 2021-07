Hennef

Saison-Finale und ab in den Urlaub? Nicht für Filip Jicha. Der THW-Trainer musste nach dem erzitterten Meistertitel noch mal die Schulbank drücken. In der Sportschule Hennef, bei der Ausbildung zum EHF-Mastercoach. Nach einer Woche Theorie nahm sich der 39-jährige Tscheche auf der Autofahrt in die Heimat Zeit, im Gespräch mit dieser Zeitung auf eine Saison zurückzublicken, die er als „skurril“ bezeichnet.

Herr Jicha, nach zwei Meistertiteln und dem Gewinn der Champions League – wozu brauchen Sie diesen „Mastercoach“ überhaupt?

Filip Jicha: Das ist eine EHF-Vorschrift für alle Trainer, die an der Champions League oder an Europameisterschaften teilnehmen. Eigentlich sollte das längst erledigt sein. Aber der Präsenzunterricht wurde durch Corona um ein Jahr nach hinten verschoben. Am ersten Tag habe ich schon eine gewisse Leere gemerkt. Wir sind ja keine Maschinen. Aber am Ende der Woche hatte ich mich ganz gut erholt und habe, glaube ich, auch ganz aktiv mitgemacht.

Wenn Sie sich festlegen müssten: Wer war Ihr Spieler der Saison? Ein Harald Reinkind, der kein Spiel verpasst hat? Ein Top-Scorer Niclas Ekberg?

Mehrere haben dieser Saison einen gewissen Stempel aufgedrückt. Ob das Niklas Landin im Tor war, der uns viele wichtige Siege gesichert hat. Ob das Harald war oder am Ende Sven Ehrig, der mit gerade 21 Jahren eine sehr wichtige Rolle als einzig verbliebener Rechtsaußen übernehmen musste (Niclas Ekberg fiel mit einer Knieverletzung aus, d. Red.). Das ist nicht einfach mit diesem enormen Druck. Er hat das sehr gut gemacht. Ob das Dule (Kapitän Domagoj Duvnjak, d. Red.) war oder Peke (Kreisläufer Hendrik Pekeler, d. Red.). Die gesamte Mannschaft hat in Symbiose gearbeitet, war enorm fokussiert, obwohl die Saison wirklich skurril war ohne Zuschauer.

Hat Neuzugang Sander Sagosen Ihre Erwartungen voll erfüllt?

Allemal. Sander ist einer der besten Handballspieler der Welt mit enormen Entscheidungsfähigkeiten, der sich voll reingehauen hat. Nach Nikola Bilyks Verletzung (Kreuzbandriss mit Meniskusschaden in der Vorbereitung, d. Red.) haben wir mit Oskar Sunnefeldt einen jungen Spieler geholt, der Nikos Rolle nicht vollkommen ausfüllen konnte. Das war uns allen auch vorher klar. Umso mehr davon hat Sander übernommen. Und dafür, dass er sein erstes Jahr in der Bundesliga und noch dazu unter diesen Umständen mitmachen musste, hat er das sehr gut gelöst.

Sie sagten, dass Sie sich oft ungerecht behandelt gefühlt haben in dieser Saison. Dabei meinten Sie beispielsweise die Ansetzung des Magdeburg-Hinspiels. Meister ist der THW Kiel trotzdem geworden. Wie viel besser wäre Ihre Mannschaft denn sogar noch unter normalen Voraussetzungen?

Wir können sicherlich noch besser sein. Aber das hängt davon ab, ob wir wieder einen vernünftigen Spielplan auf die Beine gestellt bekommen. Einer, in dem wir sieben Spiele in zwei Wochen absolvieren müssen, verhindert eine Entwicklung. Wenn wir keine Möglichkeit haben zu trainieren – und sei es nur die Physis – werden wir schlechter werden. Die letzten zwei Monate waren nur noch ein Kampf ums Überleben. Da kann man nichts weiterentwickeln.

Was stimmt Sie für die nächste Saison optimistisch?

Ich erhoffe mir viel von der Rückkehr der Zuschauer. Wenn wir mal wieder eine annähernd volle Halle erleben, kommt dieses Gefühl zurück, für das wir das alles machen. Wir sind wie Schauspieler, wir brauchen diese Bühne. Vor Zuschauern haben wir den meisten Spaß. Wenn wir das wieder haben, kommt auch ein Energie-Schub. Die sportliche Normalität, die wir brauchen.

Ihnen ist in dieser herausfordernden Saison zwischenzeitlich der Spaß vergangen. Wie lange halten Sie es in diesem Handball-Hamsterrad überhaupt noch aus?

Ich habe beim THW Kiel einen Vertrag bis 2023. Bis dahin habe ich zu 100 Prozent Bock. Dann sehen wir weiter.

Wären Ihnen eine Liga mit 16 Mannschaften und weniger Welt- und Europameisterschaften lieber?

Eine Liga mit 16 Mannschaften wäre mein Wunsch. Aber ich glaube, das ist nicht umsetzbar. Vor allem bräuchten wir sechs oder sieben garantierte Wochen Sommerurlaub für die Spieler, die sich in der stärksten Liga der Welt zeigen wollen. Richtig erholen und mental abschalten – danach kann man wieder performen. Eine Alternative wären größere Kader, dann wären mehr englische Wochen, eine kürzere Saison, und damit auch längerer Urlaub, möglich.

„Ich werde drei Wochen komplett runterfahren.“

Sie starten nun auch in den Urlaub – wie lang ist Ihre selbst verordnete Handball-Pause bis zum Trainingsstart am 1. August? Und wie verbringen Sie sie?

Ich finalisiere jetzt noch ein bisschen die Planung für Vorbereitungsspiele und Trainingslager. Danach werde ich drei Wochen komplett runterfahren. Eine Woche werde ich mit meinen engsten Freunden beim Golfen in Tschechien verbringen. Und wenn das Corona-Geschehen es erlaubt, versuchen wir mit der Familie noch ein paar Tage in Spanien zu verbringen.

