Paris

Auch das Rückspiel vom Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt im Viertelfinale der Champions League wurde verschoben. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, beginnt die Partie gegen den dänischen Vertreter Aalborg HB am 19. Mai um 20.45 Uhr.

Die Hinspiele stehen bereits in der kommenden Woche an. Der THW empfängt Paris am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN), Flensburg tritt am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) in Aalborg an.