Am 27. Juni feierte der THW Kiel seinen 22. Meistertitel. Es war die Zielgerade der Handball-Bundesliga, der letzte Spieltag, ein Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen. Für viele Spitzenathleten war anschließend kaum an Urlaub zu denken. Beispiel Hendrik Pekeler: Der Nationalspieler verbrachte eine knappe Woche mit seinen Liebsten auf Kreta. Danach stand für viele Nationalspieler bereits die Olympia-Vorbereitung auf dem Programm, anschließend die Spiele in Tokio. Und am 4. September beginnt das Handball-Hamsterrad sich wieder zu drehen – beim Supercup in Düsseldorf, wo der THW Kiel auf den Pokalsieger TBV Lemgo trifft. „Für die Spitzenathleten wäre ein späterer Saisonstart besser gewesen“, sagt THW-Chefcoach Filip Jicha.

Auch SG-Trainer Machulla hatte frühen Saisonstart kritisiert

Der Tscheche pflichtet damit seinem Flensburger Kollegen Maik Machulla bei, der im Wochenverlauf ebenfalls Kritik am frühen Saisonstart geübt hatte. „Wir kommen aus einer harten Saison und müssen schnell erfolgreich sein, ohne uns richtig vorbereiten zu können“, sagte Machulla. Und: „Es wäre kein Problem gewesen, zwei, drei Wochen später zu starten. Die Spieler hätten es verdient.“ Am 16. August stoßen Sander Sagosen, Niklas Landin, Pekeler und die anderen Olympioniken wieder zur Zebraherde. Machulla trainiert sogar erst ab dem 23. August wieder mit dem kompletten Kader.

In Kiel bleiben also zweieinhalb Wochen bis zur Revanche gegen Lemgo im Supercup. „Die Spitzenathleten und Top-Teams, die es betrifft, sind eben nur die Spitze des Eisbergs. Für sie wäre es besser gewesen, mehr Zeit zu haben bis zum Start“, so Jicha, der aber auch den Blick über den Tellerrand richtet: „Aber es betrifft vielleicht nur ungefähr 20 Spieler, in der Liga haben wir aber 18 Mannschaften mit jeweils rund 20 Akteuren, die wollen alle loslegen.“

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sieht die Problematik eher am Saisonende und hält den Start Anfang September für richtig: „Wir können ja nicht wieder bis Ende Juni spielen. Würde es später beginnen, wäre die Saison wieder verdichtet, würden wir das zu lange mit uns herumschleppen“, sagt der Österreicher. „Unser Vorteil in diesem Sommer ist, dass wir ohne Neuzugänge in die neue Spielzeit gehen. Taktische und spielerische Veränderungen lassen sich so viel leichter umsetzen.“