Niclas Ekberg kam 2012 von AG Kopenhagen zum THW Kiel. Seitdem gewann der Linkshänder mit den Zebras fünfmal die deutsche Meisterschaft, dreimal den DHB-Pokal, 2019 den EHF-Pokal und im Dezember 2020 die EHF Champions League. Für die schwedische Nationalmannschaft, die mit Ekberg als Torschützenkönig 2012 bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille errang und mit ihm bei der Europameisterschaft in Kroatien 2018 ebenfalls Silber holte, traf der Rechtsaußen in 189 Spielen 775 Mal. Für den deutschen Rekordmeister erzielte der am 23. Dezember 1988 in Ystad geborene 1,91-Meter-Mann in bisher 475 Partien unglaubliche 2077 Tore. Vor kurzem löste er die schwedische THW-Legende Magnus Wislander an der Spitze der besten Bundesliga-Torschützen in der Geschichte des THW Kiel ab.