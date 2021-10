Szeged/Kiel

Ungarischer Handballmeister? Auf den „Pott“ hat doch bei den Magyaren sowieso Telekom Veszprém ein Abo, oder? Weit gefehlt, denn im Sommer schnappte sich Pick Szeged – am Mittwoch (18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) zu Gast beim THW Kiel – zum vierten Mal nach 1996, 2007 und 2018 den Titel.

Das Team aus dem Dreiländereck Ungarn/Serbien/Rumänien hat sich sukzessive mit Starspielern wie Dean Bombac, Luka Stepancic oder im Sommer Kent Robin Tønnesen verstärkt, will zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Final Four der Champions League in Köln erreichen. In der Vorsaison war im Achtelfinale Schluss – gegen den THW Kiel.

Pick Szeged mit Pastors „spanischer Schule“

Der Klub, der den Firmennamen den Salamifabrikanten und Hauptsponsors Pick im Vereinsnamen trägt, ist in diesen Wochen eine Wundertüte. Die Ex-Kieler Joan Cañellas (Kadetten Schaffhausen) und Marko Vujin (Ziel unbekannt) haben Szeged ebenso verlassen wie Klub-Ikone Jonas Källman (Benfica Lissabon). Der an der Hand verletzte Spielmacher Dean Bombac, Linkshänder Luka Stepancic und Kreisläufer Matej Gaber mussten zuletzt verletzt passen und mitansehen, wie Szeged mit 30:34 gegen Elverum patzte.

Dennoch freut sich THW-Trainer Filip Jicha („Das wird ein Schlüsselspiel für den weiteren Verlauf der Gruppenphase“) auf „Showtime“ gegen die Ungarn, warnt vor der „spanischen Schule von Trainer Juan Carlos Pastor“, vor Wechselmöglichkeiten ohne Ende“ mit Akteuren wie dem aus Veszprém gekommenen Tønnesen im rechten oder Borut Mackovsek im linken Rückraum. Und vor Kreisläufer-Gigant Bence Banhidi.

Der 2,06 Meter große und 120 Kilogramm schwere Champions-League-All-Star und All Star der Europameisterschaft 2020 ist im verjüngten Pick-Kosmos so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt. Dabei kam der treffsichere Kreisläufer des Tabellendritten der Gruppe A erst mit zehn Jahren vom Fußball zum Handball, spielte dann im linken Rückraum, bis beim Erstligisten Balatonfüred ein Kreisläufer ausfiel und er einsprang. Und blieb.

„Das war gut, denn wäre ich im Rückraum geblieben, wäre meine Karriere wahrscheinlich mit 18 Jahren vorbei gewesen“, sagt der 26-jährige ungarische Nationalspieler. Banhidi ist gern Kreisläufer, sagt: „Ich mag, dass es dort ein bisschen ruppig zugeht, ich meinen Mitspielern Räume freisperren muss“ und freut sich auf das Duell mit den Positionskollegen Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek vom THW Kiel. „Wegen ihnen ist Kiel einer der schwersten Gegner für mich. Sie machen das Abwehrzentrum so stark, da ist mein Job nicht leicht.“

Nach dem „schlechten Spiel“ gegen Elverum will Banhidi nun in Kiel „Charakter zeigen“. „Ich bin der Kapitän der Mannschaft, spreche nach solchen Niederlagen mit allen und versuche, sie zu motivieren. Unser Ziel ist Köln. Das Final Four wäre ein Traum. Die Gruppe zu gewinnen, wäre ein großer Schritt für uns.“

Kein Wunder, dass sich Banhidi nicht in die Karten schauen lassen will, der Frage nach den Verletzten auswich: „Der Trainer hat mir gesagt, ich soll nicht über verletzte Spieler sprechen. Dazu darf ich also nichts sagen, sorry!“

So fühlt sich Spitzenspiel an, das wissen auch die Kieler. „Bitter, den Ausfall von Sander Sagosen und Steffen Weinhold müssen wir jetzt kompensieren“, sagt THW-Kreisläufer Patrick Wiencek. „Aber wir sind trotzdem Favorit und wollen all unsere Heimspiele gewinnen.“

