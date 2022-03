Kiel

Nach der Niederlage gegen die Füchse Berlin mussten sich die Zebras vom THW Kiel schütteln, bangen nun um Platz zwei in der Liga. Von welch existenzieller Bedeutung ist jetzt eigentlich die erneute Champions-League-Qualifikation? Und was ist mit den anderen beiden Hochzeiten? Schließlich tanzt der Handball-Rekordmeister auch noch im DHB-Pokal und in der Königsklasse. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi gibt Antworten.

Herr Szilagyi, wie groß war der Kater nach der Niederlage gegen die Füchse Berlin?

Die kam schon überraschend. Wir hatten vorher einen unglaublichen Lauf trotz all der vielen Ausfälle und Corona. Und dann konnten wir dieses Top-Spiel ohne Niklas Landin und im Spiel dann ohne Sander Sagosen und mit einem gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrten Nikola Bilyk nicht komplett bestreiten. In der Bundesliga ist einfach alles sehr eng beieinander. Das konnten wir nicht verkraften, hatten das berühmte Momentum nicht auf unserer Seite. Kurzum: Die Enttäuschung war sehr groß, das tut weh. Wir wollten unser Polster auf Platz drei ausbauen und liegen jetzt hinter Berlin.

Das heißt, dass schon vorher der Blick gar nicht mehr auf den SC Magdeburg und die mögliche Meisterschaft gerichtet war?

Es war und ist ein Dreikampf um den zweiten Platz. Alles andere hatten wir nicht mehr in der eigenen Hand. Magdeburg hat sich ein großes Polster verschafft, es wäre vermessen, in der aktuellen Konstellation noch von Meisterschaft zu sprechen. Der SCM spielt eine perfekte Saison. Nichtsdestotrotz geht es jetzt für uns in Magdeburg im wohl schwierigsten Auswärtsspiel der Saison um zwei immens wichtige Punkte. Aber: Es ist ein wichtiges Spiel, aber kein Entscheidungsspiel. Die Partie kann dazu führen, dass die Meisterschaft noch mehr entschieden ist als jetzt schon. Aber das Rennen um Platz zwei wird bis zum Saisonende umkämpft bleiben – egal, wie das Spiel beim SCM ausgeht. Wir haben eine Mannschaft, in der jeder Einzelne Champions League spielen will. Da muss man keinen zusätzlich motivieren.

Können Sie einordnen, wie sich die Arithmetik der Saisonziele geändert hat? Haben der DHB-Pokal und die Champions League an Bedeutung gewonnen?

Wir hatten zu Saisonbeginn drei klare Ziele definiert: Das Erreichen von zwei Final-Four-Turnieren und die erneute Qualifikation für die Champions League. Ein Ziel haben wir erreicht, das dadurch zum Zwischenziel geworden ist: Wir fahren ja nicht nach Hamburg und wollen dort nur die Zeit genießen. Es ist nicht selbstverständlich, ein Final Four zu erreichen, das allein ist schon ein Riesenerfolg. Aber Platz zwei in der Bundesliga zu erreichen, ist das vorrangige Ziel. Selbstverständlich treten wir in allen Wettbewerben an, um den Titel zu holen. Aber man muss dabei auch die Konkurrenz respektieren, die in Deutschland größer als in jeder anderen Liga der Welt ist.

Würden die Planungen für die kommende Saison auch ohne einen Startplatz in der Champions League funktionieren?

Es ist schwierig, das momentan einzuschätzen. Wir planen immer beide Szenarien, denn es ist nicht sicher, dass du in der Bundesliga immer Erster oder Zweiter wirst. Aber coronabedingt und auch durch den Krieg in der Ukraine werden die Planungen noch einmal erschwert. Aktuell kann ich nicht sagen, was es wirtschaftlich bedeuten würde, wenn wir European League spielen würden. Dafür ist die Gesamtsituation auch auf Seiten des Verbandes noch zu unklar, denn die EHF hat russische Sponsoren, die von Sanktionen betroffen sind. Da geht es für alle internationalen Wettbewerbe auch um Prämien, Garantiesummen für die Klubs. Die Wettbewerbe sind in den vergangenen Jahren sportlich und wirtschaftlich deutlich aufgewertet worden, aber jetzt ist alles unsicherer geworden. In vier, fünf Wochen wissen wir vielleicht schon mehr.

Sie sind mit nur 15 Vollblut-Profis durch die Saison gegangen. Für eine Mannschaft, die auf drei Hochzeiten tanzt, ist das knapp bemessen. Werden Sie an dem Konzept festhalten?

Wir haben das mit Bedacht so gemacht. Wir waren von der Corona-Krise finanziell mit am stärksten betroffen, kamen aus einer Phase mit Gehaltsverzichten, hinzu kam die Olympia-Verlegung und die dadurch nicht vorhandene Vorbereitungszeit im Sommer. Darum wollten wir keine Veränderungen im Kader. Ohne Corona hätte der Kader wahrscheinlich anders ausgesehen. Für die nächste Saison haben wir Eric Johansson zusätzlich für den Rückraum verpflichtet, stellen uns wieder breiter auf. Aber wir setzen weiter auf eine hohe Qualität mit doppelt stark besetzten Positionen und nicht auf Quantität. Dafür haben wir an anderen Stellschrauben gedreht, haben das Reisebudget erhöht, um die Belastung zu verringern und eine bestmögliche Regeneration in unserem engen Spielplan zu gewährleisten, haben in der medizinischen Abteilung viel verändert und überwachen den Gesundheitszustand unserer Spieler mit einem kompletten Monitoring auch beim Training. So kommen wir auch mit einem kleineren Kader besser durch die Saison. Vielleicht entspricht das einem zusätzlichen Kaderspieler.

Stichwort internationale Konkurrenz: Ist ein Modell wie in Kielce mit langfristigen Vorverträgen und Ausleihen interessant?

Das kann man machen, wenn man viel Geld übrig hat. Wir verfolgen ein anderes Konzept, nehmen frühzeitig mit interessanten Spielern Kontakt auf und begleiten sie eng auf ihrem Weg. Sie sollen ein Gefühl für den THW Kiel bekommen. Da ist ein Vorvertrag nicht entscheidend. Eric Johansson ist ein gutes Beispiel: Da waren wir involviert bei seiner Wahl, zunächst nach Elverum zu gehen. Eric musste auch körperlich bereit sein für die Bundesliga. Wir wussten, wenn er mit Børge Lund als Trainer in Elverum arbeitet, wird er sich enorm entwickeln.

Ist es ärgerlich, dass mit Aalborg und Kolstad jetzt zwei ambitionierte skandinavische Vereine im selben Teich fischen wie der THW?

Ja. Vor allem, weil sie finanzkräftig sind. Es gab Spieler, bei denen wir gemerkt haben, dass eine Grenze für uns erreicht ist, die andere Klubs überschreiten. Noch muss sich zeigen, wie nachhaltig das ist. In der Vergangenheit waren diejenigen über einen langen Zeitraum erfolgreich, die wie wir besonnen und langfristig agiert haben. Wir wollen unsere Werte in den Vordergrund rücken. Die Handball-Landkarte hat sich in den letzten 20 Jahren enorm verändert. Auch die Charaktere.

Wie meinen Sie das?

Das ist kein handballspezifisches Thema, das merkt jedes Unternehmen. Die Persönlichkeiten und Ansprüche ändern sich einfach. Durch Corona haben viele gemerkt, was es heißt, die Familie nicht vor Ort zu haben und sie nicht wie gewohnt besuchen zu können. Einige zieht es deshalb wieder mehr Richtung Heimat. Und bei den jüngeren Leuten hat das Thema Work-Life-Balance deutlich zugenommen. Da müssen wir uns wie jedes andere Unternehmen umstellen. Insgesamt sind die Ansprüche schon wahnsinnig gestiegen.

Im Pokal-Halbfinale geht es wieder gegen Lemgo, im Champions-League-Viertelfinale aller Voraussicht nach wie vergangenes Jahr gegen Paris. Gibt es bei Ihnen Revanchegedanken?

Normalerweise nicht, denn normalerweise ergibt sich nicht dieselbe Konstellation zweimal. Aber gerade im Pokal ist es dieses Jahr so. Da haben wir eine Narbe aus dem letzten Final Four, der Spielverlauf im Halbfinale ist bis heute nicht logisch erklärbar. Aber genau das macht ja den Sport aus und sorgt für volle Hallen. Jetzt geht es wieder gegen Lemgo am gleichen Ort im gleichen Wettbewerb um die gleiche Situation. Und wir haben auch noch die gleichen Spieler im Kader, die das alles erlebt haben. Deswegen hoffe ich, dass uns diese Erfahrungen helfen, das anders anzugehen.