Kiel

Während die maximal möglichen 2300 Eintrittskarten für die Partie der SG Flensburg-Handewitt gegen Berlin innerhalb von vier Minuten ausverkauft waren, kamen in Kiel nach achtmonatiger Arena-Abstinenz nur 1561 der im Hygienekonzept möglich gemachten 2490.

Wo waren die Kieler Fans?

Wo waren die, die sich so sehr in den Kieler Handball-Tempel zurückgesehnt hatten? Wo die, die in normalen Stammblatt-Zeiten nur selten eine Karte ergattern? Wählerisch geworden? Gedanklich zur KSV Holstein abgewandert? Angst vor Corona-Ansteckung?

Ja, es war ein heißer Tag. Aber all den eingefleischten THW-Anhängern dürfte nicht entgangen sein, wie sich die Zebras mit übermenschlicher Anstrengung durch die Saison quälen. Domagoj Duvnjak und Co. hatten ihre Fans so sehr vermisst, wollten getragen werden von einer Welle der Zuneigung. Und sie wurden getragen. Von 1561. Alle anderen haben den Moment verpasst, in dem der THW Kiel womöglich doch deutscher Meister wurde. Die 1561 sollten beim letzten Heimspiel bevorzugt werden bei der Ticketvergabe. Sie werden die Zebras wieder tragen.