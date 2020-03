THW Kiel: Final Four in Köln im August

Wien

Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat jetzt einen Plan für eine mögliche Fortsetzung des internationalen Spielbetriebs vorgestellt. Bestandteil dieses Terminkalenders sind auch neue Daten für die Finalturniere in den wichtigsten Klub-Wettbewerben.

Finalturnier in Köln am 22./23. August

So rückt das Final Four der Champions League in Köln vom 30./31. Mai auf den 22./23. August, die Endrunde im EHF-Cup in Berlin vom 23./24. Mai auf den 29./30. August. Der THW Kiel hatte sich vor der Aussetzung der Wettbewerbe bereits für das Viertelfinale in der Königsklasse qualifiziert. Vom 1. Juni an sollen wieder Europapokal-Spiele stattfinden. In der Champions League steht noch das Achtelfinale aus, im EHF-Cup fehlen noch zwei Spieltage bis zum Abschluss der Gruppenphase.

Olympia-Quali vorerst abgesagt

Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele ist das Olympia-Qualifikationsturnier der deutschen Handballer vorerst abgesagt worden. Das für Juni in Berlin geplante Turnier werde bis auf Weiteres verschoben, teilte die Internationale Handballföderation ( IHF) mit. Ursprünglich hätte es vom 17. bis 19. April in der Max-Schmeling-Halle stattfinden sollen. Die IHF begrüßte die Entscheidung, die Spiele in Tokio zu verlegen.

