Jetzt fällt auch Nikola Bilyk aus

Damit muss Cheftrainer Filip Jicha nach Domagoj Duvnjak (Muskelfaserriss in der Wade), Steffen Weinhold ( Anriss der Plantarfaszie) und Youngster Gisli Kristjánsson auf den vierten Rückraumspieler verzichten. Im Training hatten sich die Probleme mit dem Schambein des Österreichers Bilyk am Anfang der Woche verschlechtert. "Ich hatte diese Verletzung selbst, weiß, wie schnell sich das negativ entwickeln kann", sagte Jicha. "Darum ist es mir wichtig, Nikola am Mittwoch zu schonen."

Gute Nachrichten von Steffen Weinhold

Gute Nachrichten gibt es indes von Steffen Weinhold. "Weil der Heilungsverlauf bei Steffen so gut war, können wir wohl in zwei Wochen wieder mit ihm rechnen", sagte THW-Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries. Ende September hatte sich der Linkshänder einen Anriss der Plantarfaszie im Fuß zugezogen. Voraussichtlich wird Weinhold im Pokalspiel beim TVB Stuttgart am 3. Dezember wieder auf dem Feld stehen.

