Mitten in der Diskussion über die hohe Belastung der Handball-Bundesligisten in der Champions League muss der THW Kiel erste Konsequenzen aus der Termin-Hatz tragen. Nach der fünftägigen Auswärtsreise mit zwei Siegen traten die Zebras am Sonntag den Heimweg mit gleich drei verletzten Akteuren an.