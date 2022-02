Kiel

So einen Januar wie in diesem Jahr hat Domagoj Duvnjak seit 15 Jahren nicht erlebt. Seit der kroatische Kapitän des THW Kiel Nationalspieler ist, war er zu Jahresbeginn immer bei Europa- oder Weltmeisterschaften dabei. Dieses Mal stoppten ihn erst eine Corona-Infektion und dann Rückenprobleme. Umso größer ist seine Lust, sich nun mit dem THW Kiel wieder ins Rennen um Titel zu werfen – wenn der Rücken ihn lässt.

Das Turnier in Ungarn und der Slowakei, die Goldmedaille für seinen Kieler Teamkollegen Niclas Ekberg („Den entscheidenden Siebenmeter hat er schon cool gemacht“), die Spiele der eigenen Landsmänner, die nach dem Hauptrunden-Aus auf Platz acht landeten – all das verfolgte Duvnjak nach seiner Rückkehr nach Kiel vorm Fernseher. „Das war richtig schwer. Ich habe seit 2007 kein Turnier verpasst, kenne alle Abläufe, weiß, was die Jungs wann tun, und konnte nicht helfen. Aber das muss man einfach akzeptieren“, sagt der 33-Jährige.

Nach Gislasons Anruf musste Duvnjak alleine EM gucken

Um der Machtlosigkeit nicht völlig allein ausgesetzt zu sein, verabredete er sich mit Kieler Mannschaftskollegen. „Das Spiel gegen Frankreich habe ich mit Steffen (Weinhold, d. Red.), Peke (Hendrik Pekeler, d. Red.), Rune (Dahmke, d. Red.) und Sven (Ehrig, d. Red.) geguckt, das gegen die Ukraine mit Rune“, erzählt er. „Aber dann kam der Anruf von Alfred, und plötzlich war Rune weg und ich allein.“

Er lacht dabei. „Es sind halt verrückte Zeiten“, sagt er – nicht nur in Bezug auf die Nachnominierung Dahmkes durch Bundestrainer Alfred Gislason. „Man muss von Tag zu Tag schauen.“ Für Duvnjak persönlich bedeutet das auch, täglich in seinen Rücken hineinzuhorchen, der ihn schon seit der Vorweihnachtszeit plagt. Ein mit dem kroatischen Verband für die EM-Vorbereitung abgestimmter Reha-Plan wurde zunächst durch eine Corona-Infektion und damit verbundener Quarantäne torpediert.

Hoffnung auf Einsatz im Pokal am Sonntag

Doch inzwischen trainiert der Rückraumspieler bei den Zebras wieder mit dem Ball in der Hand, macht alle Übungen mit – sofern es der Körper zulässt. „Es gibt Tage, an denen geht alles, dann gibt es auch mal wieder einen schlechten Tag“, berichtet er. Zwar habe er noch Schmerzen. „Aber ich glaube schon, dass ich Sonntag wieder spielen kann.“ Und so kann er der verpassten EM auch etwas Positives abgewinnen. „Ich konnte viel für meinen Rücken machen und bin nicht so kaputt wie sonst nach den Turnieren im Januar.“

Am Mittwochnachmittag trafen sich die gesunden Kieler erstmals in diesem Jahr zu einem gemeinsamen Training, nachdem alle EM-Rückkehrer sich zunächst PCR-Tests unterzogen hatten. Die Ungewissheit, welche der sechs zuletzt betroffenen Zebras am Sonntag einsatzfähig sind, bleibt aber. „Das ist mental sehr schwer“, sagt Duvnjak. „Die EM war vielleicht ein gutes Beispiel dafür, welches Chaos uns hier erwarten könnte.“

Er hofft, dass die Zebras in der Hinrunde gelernt haben, mit allen Unwägbarkeiten der Corona-Lage umzugehen. „So ein Spiel wie in Lübbecke dürfen wir nicht verlieren“, sagt er mit Blick auf die 25:29-Blamage beim Tabellenschlusslicht im Oktober. „Aber das ist manchmal eine gute Schule für die nächsten Spiele. Wir wollen jetzt nicht übers Leben sprechen, sondern über unsere Leistung.“

Das Viertelfinale im DHB-Pokal bei den Rhein-Neckar Löwen am Sonntag (18 Uhr; als einzige Partie live bei Sky) ist dabei eine echte Mammutaufgabe direkt zum Re-Start. Und auch wenn die Kieler noch nicht wissen, in welcher Besetzung Corona sie dort antreten lässt, eines ist für Duvnjak sicher: „Unser Ziel bleibt es, jedes weitere Spiel zu gewinnen. Und wir haben wieder richtig Lust auf Handball.“